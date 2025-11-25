قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة أسيوط: قيد خريجي التعليم المفتوح بالدبلوم العام لكلية التربية

إيهاب عمر

عقد مجلس جامعة أسيوط اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

إضافة مهمة للموروث الثقافي المصري

وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس جامعة أسيوط بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري يمثل إضافة مهمة للموروث الثقافي المصري ويعكس عظمة تاريخ مصر العريق. كما ثمن المجلس الإنجازات الوطنية المتحققة في مختلف المجالات، معتبرًا أن هذه النجاحات تؤكد تقدم الدولة نحو نهضة شاملة، وهو ما يعكس رؤى القيادة الحكيمة في بناء مستقبل مشرق للبلاد. 

وأكد المجلس اعتزاز الجامعة بما تشهده مصر من تطور وتنمية مستمرة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تشكل دافعًا للمجتمع الجامعي لتعزيز دوره في خدمة الوطن والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة

كما هنأ الدكتور المنشاوي الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة حصول الوزارة على شهادة "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" بتقدير خمس نجوم، وهو أعلى تصنيف دولي في مجال إدارة الابتكار المؤسسي.

وتقدم الدكتور المنشاوي بالتهنئة لعدد من أعضاء هيئة التدريس الذين صدر قرار جمهوري بتعيينهم في مناصب جديدة، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، وهم: الدكتور محمد أحمد علي عدوي، نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل محمد محمود، عميدًا لكلية الزراعة، والدكتورة ريهام المليجي، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة إيناس عبد الحافظ، عميدةً لكلية الطب البيطري، والدكتور أبو بكر الطيب، عميدًا لكلية العلوم، والدكتور محمد محمد سليمان، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، وندب الدكتور عاطف النقيب، عميدًا لمعهد علوم المواد والنانوتكنولوجي.

وأشاد مجلس الجامعة بتجديد اختيار الدكتور المنشاوي عضوًا في مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات، لدعم جهود التنمية في صعيد مصر، داعين الله أن يوفقه في أداء دوره بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 تطور البحث العلمي داخل الجامعة

وثمن الدكتور المنشاوي التقدم الملحوظ الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية، حيث تقدمت الجامعة إلى المرتبة 151 عالميًا في تصنيف الأبحاث البينية (THE Interdisciplinary Science 2026) بين أكثر من 1200 جامعة على مستوى العالم، وظهورها في تصنيف شنغهاي 2025 في سبعة مجالات علمية، مع حصولها على المركز الأول مصريًا في مجال هندسة التعدين، مؤكدًا أن هذا يعكس تطور البحث العلمي داخل الجامعة ويعزز قدرتها على المنافسة دوليًا.

كما أشاد بتجديد اعتماد المركز الدولي للتدريب بكلية الطب من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)، وحصول معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام على تجديد الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، بالإضافة إلى حصول إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية على شهادة الجودة والاعتماد أيزو 9001:2015.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية والاتحاد المصري للمستثمرين، لتعزيز تكامل التعليم التكنولوجي مع الصناعة في صعيد مصر، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع المركز الوطني للدراسات لتعزيز التدريب وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة.

واستعرض رئيس الجامعة، خلال الجلسة أبرز الأنشطة والإنجازات التي شهدتها الجامعة، من بينها زيارة السفيرة أنجلينا إيخورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والتي شاركت في المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي، وأثنت على جهود الطلاب ومستوى التنظيم والأداء المتميز خلال المؤتمر.

كما أشاد بانعقاد فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية في نسخته الرابعة عشرة تحت شعار "مفاهيم حضارية"، بحضور الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من العلماء والمفكرين، الذين قدموا إسهامات قيمة خلال المناقشات.

انضمام الجامعة إلى الاتحاد العالمي للتربية البدنية

وثمن مجلس الجامعة مشاركة الجامعة في تنظيم المؤتمر العلمي الدولي للتربية البدنية والعلوم الرياضية 2025، تحت عنوان "جسور الثقافات لبناء المستقبل"، حيث تم منح الدكتور أحمد المنشاوي جائزة الكنانة للتميز الرياضي تقديرًا لإسهاماته في تعزيز البحث العلمي، كما تم الإعلان عن انضمام جامعة أسيوط رسميًا إلى الاتحاد العالمي للتربية البدنية (WPEA)، لتصبح واحدة من أول ثلاث هيئات عربية تنضم للاتحاد.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة أسيوط على مواصلة تحقيق الإنجازات في مجالات البحث العلمي والتعليم، وتوسيع التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، معربًا عن شكره وتقديره لأسرة الجامعة على جهودهم المستمرة لتحقيق هذه النجاحات، ومؤكدًا الاستمرار في العمل معًا لجعل الجامعة منارة للعلم والمعرفة على المستوى الوطني والدولي.

ووافق المجلس على قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعليم المفتوح للقيد بالدبلوم العام في التربية بكلية التربية، أسوة ببعض الجامعات المصرية، وحرصًا على مصلحة الطلاب والعاملين في مجال التعليم.

كما وافق المجلس على برنامج "تغذية الفئات النوعية وتخطيط الوجبات" بنظام الساعات المعتمدة بقسم الاقتصاد المنزلي (التغذية وعلوم الأطعمة) بكلية التربية النوعية.

وأقر مجلس الجامعة تعيين عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بمختلف كليات الجامعة، إلى جانب اعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية بمختلف الكليات.

مجلس جامعة أسيوط أسيوط جامعة أسيوط كلية التربية النوعية كلية التربية التعليم المفتوح الدبلوم العام

