نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

قبل لافتتاحه.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيزات مركز إصدار شهادات الخريجين

رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيزات إنشاء مركز إصدار شهادات الخريجين بمجمع الخدمات المركزي
رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيزات إنشاء مركز إصدار شهادات الخريجين بمجمع الخدمات المركزي
إيهاب عمر

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط،اليوم الثلاثاء، سير أعمال التجهيز لإنشاء مركز إصدار شهادات الخريجين داخل مجمع الخدمات المركزي بالجامعة، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل في المركز تمهيدًا لافتتاحه قريبا. 

جاء ذلك بحضور الدكتور علي حسين، مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، و غريب خيري ذكي، مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، و مصطفى شعيب، المشرف على مجمع الخدمات.

 تسهيل عملية استخراج الوثائق والمستندات المعتمدة

وأوضح الدكتور المنشاوي أن إنشاء المركز يأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير وتحسين منظومة الخدمات الرسمية المقدمة للخريجين، بهدف تسهيل عملية استخراج الوثائق والمستندات المعتمدة داخل الحرم الجامعي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجودة والسرعة في الأداء.

 6 مكاتب لتقديم الخدمات

وخلال جولته، اطمأن رئيس الجامعة على معدلات تنفيذ وتجهيز المركز الجديد، الذي تم تصميمه وفق أحدث النظم الإدارية ليشمل 6 مكاتب لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى مكتب للاستعلامات، ومنظومة رقمية متكاملة تتيح إتمام الإجراءات بدقة وسرعة، بما يضمن تقديم خدمات موثقة وسريعة لجميع المترددين.

وأكد الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط مستمرة في تطوير خدماتها والارتقاء بمنظومتها التعليمية والخدمية، بما يتواكب مع تطلعاتها المستقبلية، مشيرًا إلى حرصها على توسيع التعاون والشراكات مع مختلف الجهات بما يدعم تطوير الخدمات داخل الحرم الجامعي ويوفر بيئة أكثر دعمًا للطلاب والخريجين.

من جانبه، أوضح الدكتور علي حسين أنه من المقرر أن يقدم مركز  نظم المعلومات حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية، تشمل إصدار شهادات الخريجين، وعلى رأسها شهادات التخرج للطلاب. وأضاف أن النسخة الجديدة من الشهادات تتمتع بدرجة عالية من الحماية، حيث يتم طباعتها باستخدام تقنيات تأمين متقدمة، تشمل الطباعة التأمينية المرئية وغير المرئية، بالإضافة إلى وسائل الحماية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، ورمز QR يضم جميع البيانات الجوهرية الخاصة بالشهادة للتحقق الفوري من صحتها.

وأشار الدكتور علي حسين إلى أنه يتم حاليًا تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لطلب الشهادات، تتيح للطالب استيفاء الإجراءات عبر الموقع الإلكتروني، ومعاينة بياناته، ومتابعة حالة الطلب حتى إصدار الشهادة. كما سيتم إخطار الطالب فور الانتهاء من إعداد الشهادة للحضور لاستلامها من المركز.

جدير بالذكر أن مجمع الخدمات بجامعة أسيوط يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويهدف إلى خدمة كافة أفراد المجتمع الجامعي وتيسير استخراج الأوراق الموثقة. ويضم المجمع عددًا من المكاتب، منها: مكاتب البريد، الشهر العقاري، السجل المدني، الخدمات الشرطية، وحدة النهايات الطرفية، وحجز تذاكر القطار.

أسيوط جامعة أسيوط شهادات الخريجين مركز إصدار شهادات الخريجين مجمع الخدمات المركزي مركز نظم المعلومات

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

الانتخابات

متابعة من منظمة دولية مشيدة بانتخابات النواب: مشاركة النساء أمر ممتاز ولم نرصد مخالفات

الداعية الإسلامية نورهان الشيخ

بعد نجاح روح ومع المصطفى .. نورهان الشيخ تطل ببرنامج قصة من نور على النهار

الانتخابات

إمبابي: الهيئة الوطنية اكتسبت خبرات في إدارة وحوكمة العملية الانتخابية

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

