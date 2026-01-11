ارتفاع طفيف بمؤشرات بورصة عمان لدى إغلاق تعاملات اليوم

سجل حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 4ر8 مليون دينار أردني، بما يعادل حوالي 11.8 مليون دولار أمريكي، بعد تداول 4.4 مليون سهم من خلال 3248 عقدًا.



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3560 نقطة، مسجلًا زيادة نسبتها 0.2%، وجاءت مكاسب القطاعات كالتالي: قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.44% وفي القطاع المالي بنسبة 0.04%.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 106 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

