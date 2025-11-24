الزراعة الذكية في مواجهة التغيرات المناخية.. مؤتمر علمي بجامعة أسيوط

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العلمي التاسع للعلوم الزراعية بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، تحت شعار "الزراعة الذكية في مواجهة التغيرات المناخية لتحقيق تنمية مستدامة". يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل محمد محمود، عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد الصغير محمد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.



ويمتد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء في مختلف التخصصات الزراعية.

تعزيز الابتكار في القطاع الزراعي

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن المؤتمر العلمي التاسع للعلوم الزراعية يأتي في إطار دعم الجامعة للبحث العلمي التطبيقي وتعزيز الابتكار في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية والتربة والإنتاج الزراعي، وأن المؤتمر يقدم حلولاً علمية وتطبيقية في مجال الزراعة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مع تحويل توصيات المؤتمر إلى مشاريع عملية على أرض الواقع لتعزيز صمود القطاع الزراعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

شهد الافتتاح حضور الدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أبو بكر الطيب، عميد كلية العلوم، والدكتور صالح إسماعيل، عميد كلية تكنولوجيا السكر والصناعات التكاملية، والدكتور طلعت حافظ، عميد المعهد العالي للإرشاد الزراعي، والدكتور جلال عبد الفتاح الصغير، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل تمام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عدد من وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الزراعية.

الأمن الغذائي من علامات تقدم الدول

من جانبه، أكد الدكتور جمال بدر أن توافر الغذاء والأمن الغذائي من علامات تقدم الدول، وأن التغيرات المناخية تفرض ضرورة إيجاد بدائل للطرق التقليدية في الزراعة والإنتاج الحيواني. وشجع المشاركين على ابتكار حلول عملية مثل الزراعة على الأسطح والزراعة المائية وزراعة المشروم كمشروعات صغيرة منخفضة التكلفة يمكن تنفيذها في المنازل، بهدف توفير غذاء صحي وآمن وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر.

وأوضح أن الجامعة تدعم الباحثين المتميزين وتسعى لتحويل توصيات المؤتمر إلى مشاريع تطبيقية على أرض الواقع.

تأثر التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري

وأشار الدكتور عادل محمد إلى أن قطاع الزراعة يتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري والتلوث الصناعي، مما يؤدي لانخفاض الإنتاجية وانتشار الأمراض والآفات، أكد على أهمية اعتماد أساليب الزراعة الذكية مثل استخدام طرق الري الحديثة، وزراعة المحاصيل الأقل احتياجاً للمياه، وتدوير المخلفات الزراعية، وتربية سلالات الحيوانات والطيور القادرة على التكيف مع الظروف المناخية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

وأوضح الدكتور محمد الصغير أن تطبيق منظومة الزراعة الذكية يضمن إنتاجًا زراعيًا مستقرًا وفعالًا ومستدامًا، ويعزز مرونة الاقتصاد الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية. وأكد على دور الجامعات في دعم البحث العلمي والابتكار، الذي يعتبر أولوية وطنية لتحقيق التكيف مع التغيرات المناخية، وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والداجني، والحد من الفقر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يحقق الاستدامة الزراعية.

وخلال الافتتاح، تم تسليم درع الكلية لتكريم الدكتور جمال بدر والمتحدثين في الجلسة الافتتاحية: الأستاذ إسماعيل محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي، والدكتور أكرم أنور، مدير المكتب العلمي لشركة المتحدون الدوليون لتكنولوجيا المعلومات واستصلاح الأراضي.

عقب الافتتاح، عقدت الجلسة الافتتاحية بحضور الدكتور جمال بدر، وشملت محاضرتين: الأولى للأستاذ إسماعيل محمد حول "الجوجوبا والحلول البيئية للتغيرات المناخية والاستغلال الأمثل للمياه غير التقليدية"، والثانية للدكتور أكرم أنور حول "التحول الرقمي في الزراعة والإنتاج الحيواني".

كما تفقد نائبا رئيس الجامعة المعرض المصاحب للمؤتمر لمنتجات كلية الزراعة ووحداتها الإنتاجية، وعدد من الشركات العاملة في قطاعات الإنتاج الزراعي، تحت عنوان "غذاؤنا بأيدينا"، مشيدين بالمنتجات المتنوعة عالية الجودة، والتي شملت الخضروات، والفواكه، وعسل النحل، ومنتجات الألبان والزيوت الطبيعية، ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر، ومنتجات مشتل الزينة، ومبيدات الآفات، إلى جانب الدواجن والأبقار. نظم المعرض كل من الدكتور عادل محمد، عميد الكلية، والدكتور محمد الصغير، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور جلال عبد الفتاح، وكيل الكلية لشئون البيئة، والأستاذة رحاب محمد أمين، والدكتور كرم عبد النعيم، المشرف على إدارة العلاقات العامة، والأستاذ أحمد سيد محمد، والأستاذ عصام علي إمام من إدارة العلاقات العامة بالكلية.

من المقرر أن يناقش المؤتمر خلال يومين 36 بحثًا و13 بوسترًا ضمن 8 جلسات علمية، تغطي موضوعات متنوعة في تخصصات الأراضي والمياه، والإرشاد الزراعي، والاقتصاد الزراعي، والألبان، وأمراض النبات، والوراثة والتكنولوجيا الحيوية، وإنتاج الحيوان والدواجن، والحشرات الاقتصادية، والخضروات، ومبيدات الآفات، والفاكهة، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية، ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، والمجتمع الريفي، والمحاصيل المختلفة.