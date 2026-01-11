عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تفتح أبوابها لكل الخريجين لتأهيل جيل الرواد الرقميون

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن فلسفة مبادرة «الرواد الرقميون» تقوم على مبدأ أن قطاع الاتصالات قادر على استيعاب جميع الخريجين، مشددًا على أن الشرط الأهم هو وجود الإرادة والرغبة لدى الشباب للالتحاق بالقطاع.

وأضاف في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأكاديمية العسكرية ترحب بجميع التخصصات والخريجين، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم للعمل في المجالات التي يحلمون بها، مثل الأمن السيبراني.

وأوضح الوزير أن تدريب الشباب في الأكاديمية العسكرية يتم على مدار 4 أشهر مكثفة، مشيرًا إلى أن ما يتلقاه الطالب خلال هذه الفترة يعادل سنة كاملة من الدراسة في الجامعات الأخرى، وذلك من خلال برنامج يوم دراسي متكامل يركز على الجانب العملي والتقني.

تجهيز الشباب بشكل شامل

وأشار عمرو طلعت إلى أن الدولة تتحمل كامل مصروفات المبادرة، مؤكّدًا أن الهدف هو تجهيز الشباب بشكل شامل ومتكامل للانضمام إلى سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكفاءة عالية.