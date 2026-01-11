وزير الاتصالات: الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر مبادرة الرواد الرقميون وتطوراتها

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل مستمر وحثيث "مبادرة الرواد الرقميون" وتطوراتها وما يجري فيها وما يتم تحقيقه من خلالها.

وقال عمرو طلعت - في لقاء مع برنامج "الساعة 6 " المذاع عبر قناة "الحياة" اليوم/ الأحد/ - إن الرئيس السيسي يدرك دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفترة الحالية والفترة القادمة ، مشيرا الى أن "مبادرة الرواد الرقميون" مجانية بالكامل، ويتم اجراء اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل.

وأضاف أننا نهدف إلى انشاء جيل قادر على إحداث أثر ونقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن نصيب قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي تضاعف خلال الـــ 8 سنوات الماضية من 3.2 % لأكثر من 6 %.

وقال إن صادرات مصر الرقمية تضاعفت 3 مرات حتى وصلت إلى 7.4 مليار دولار ونستهدف الوصول إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2028، مشيرا إلى أنه في نوفمبر 2025 تم التوقيع مع 55 شركة عالمية لإقامة مراكز تعهيد في مصر سوف يتم فيها توفير 75 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات لشباب مصر.

وتابع، أن التكنولوجيا تمثل فرصة وتهديدا في الوقت ذاته وعلينا تحصين شبابنا من خلال التدريب والوعي الجيد، إننا لدينا أكثر من شريحة من الدارسين في هذه المباردة، منها "طلبة الماجستير"، وعددهم أكثر من 150 طالبا وطالبة، وهناك 500 طالب متدرب في المسار المهني، ومدة تدريبهم 9 أشهر، وهناك دفعة أخرى تضم 2000 اجتازوا الاختبارات، والآن في مرحلة إعدادهم للتدريب.