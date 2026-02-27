خصم مثير.. تعليق قوي من إنريكي على مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

بعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي سيواجه فيها باريس سان جيرمان تشيلسي، قال لويس إنريكي في تصريحات صحفية: تشيلسي خصم مثير كالعادة، أنا سعيد للغاية، سيكون من المثير اللعب ضد فريق إنجليزي، لكن لا يوجد شعور بالثأر بعد الهزيمة 3-0 في نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف: هذه بطولات مختلفة، هذه القرعة تمثل مسيرتنا؛ نحن معتادون عليها، نحن حامل اللقب، المشكلة تكمن بالدرجة الأولى في الفرق الأخرى، نحن سعداء بوجودنا في القرعة؛ فهذا يدل على تأهلنا.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أننا قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن تحقيق ذلك يتطلب منا التطور، نحن ندرك ذلك تمامًا، ولتحقيق هذا الهدف، علينا التكيف مع الظروف الراهنة.

وأتم: ما يُشعرني بالتفاؤل هو قدرة فريقي على إدارة جميع المشاكل المتراكمة.