هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
رغم أزمات الزمالك .. ناقد رياضي: القلعة البيضاء يتفوق على الأهلي كليا

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

طرح الناقد الرياضي خالد طلعت مقارنة بين الأهلي والزمالك.

الزمالك والاهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رغم مشاكل وأزمات وكوارث ومصايب الزمالك ، ورغم استقرار ونجاح الأهلي اداريا وفنيا وماديا ، الا أن الزمالك يتفوق على الأهلي في كل شىء !!!". 

وكان قد كشف الاعلامي محمد عراقي عن مفأجاة بشأن قرار الاتحاد الدولي فيفا في شكوى ريبيرو المدير الفني السابق للاهلي 

وكتب عراقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ”:" للعلم.. الأهلي للأسف اتحكم عليه بغرامة تتخطى المليون و200 ألف دولار وليس 600 ألف فقط في أزمة ريبيرو، تم صدور حكم نهائي لمساعديه بقيمة 560 ألف دولار، والفائدة بتعد من شهر أغسطس !!، وفي حالة عدم سداد الأهلي  خلال 45 يوم- بدأت من أمس ، سيتم إيقاف قيد الأهلي كما حدث بالمثل مع نادي مودرن سبورت، الذي تم إيقاف قيده بسبب قضية مماثلة وانتهت المدة دون دفع الغرامة."

كان الدكتور عبدالله شحاتة المستشار القانوني لقطاع كرة القدم قد قال إن النادي الأهلي سيتقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية كاس ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح الإسباني خافيير ريبيرو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد 3 شهور.

وأضاف أن هذه الخطوة سيتم الإنتهاء منها بعد 3 أسابيع على الأكثر عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني مشيرا إلي أن الحكم ليس نهائيا وهناك درجات تقاضي أخري وسيتم الطعن عليه وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

الاهلي الزمالك خالد طلعت

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

المتهمين

قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة بسبب قطعة أرض بالشرقية

المتهم

الراجل مات.. القبض على قائد سيارة نقل صدم شخصا بالتجمع

المتهمين

بسبب أولوية المرور .. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

