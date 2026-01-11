قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
اتحاد المنتجين: لدينا دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات.. ونصدر للخارج
الخطيب يخضع لفحوصات طبية في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرواد الرقميون| وزير الاتصالات: توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
عادل نصار

أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصريحات هامة في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد.

متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي بشأن تنفيذ مباردة الرواد الرقميون

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس السيسي مدرك أهمية تكنولوجيا الاتصالات، مضيفا أنها شريك أساسي في صراعات القوى العظمة.
وأضاف  أن لا يمكن لأي قطاع أن يتقدم بدون تكنولوجيا المعلومات، متابعا أن هناك متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي بشأن تنفيذ مباردة الرواد الرقميون ولدينا عدد ضخم من الشباب مطلوب تأهيله وتدريبه في قطاع الاتصالات".

وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن التكنولوجيا الآن متداخلة في كل قطاعات الدولة ولا يمكن لقطاع أن يتقدم دون الاعتماد عليها، مستدركا أن لدينا عدد ضخم من الشباب مطلوب تأهيله وتدريبه في قطاع الاتصالات.

وقعنا اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة الرواد الرقميون منفتحة على كل التخصصات، مضيفا: أن نبدأ مع المتدرب من نقطة الصفر حتى يستطيع المنافسة في سوق العمل.

وزير الاتصالات

وأضاف أن "وقعنا اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب، متابعا أن نسعى لخلق كوادر مدربة لشغل فرص العمل التي وفرناها مع شركات الاتصالات العالمية.

وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن المنافسة في مجال الاتصالات أصبحت شرسة، ولذلك تحتاج إلى تنمية المهارات بالتدريب المتعمق والجاد والمتكامل.

صادرتنا الرقمية تضاعفت إلى 7.4 مليار دولار ونسعى لتحقيق 9 مليار دولار في 2028.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس السيسي مهتم بإعداد جيل قادر على أن يحدث طفرة ونقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن صادرتنا الرقمية تضاعفت إلى 7.4 مليار دولار ونسعى لتحقيق 9 مليار دولار في 2028.
وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن لدينا عدد ضخم من الشباب مطلوب تأهيله وتدريبه في قطاع الاتصالات، لافتا إلى أن نسعى لتأهيل الشباب على المنافسة بفاعلية في السوق العالمي ضمن مبادرة الرواد الرقميون.

مبادرة الرواد الرقميون مجانية بالكامل ونجرى اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة الرواد الرقميون مجانية بالكامل ونجرى اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا جميعها تمثل فرصة وتهديد وعلينا تحصين شبابنا من خلال التدريب والوعي الجيد.

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا أكثر من شريحة من الدارسين منها طلبة الماجستير وعددهم أكثر من 150 طالب وطالبة.

وأكمل عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن لدينا 500 طالب متدرب في المسار المهني ومدة تدريبهم 9 أشهر وهناك دفعة أخرى تضم 2000 اجتازوا الاختبارات والآن في مرحلة إعدادهم للتدريب.

الجدارة هي الشرط الوحيد للالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الجدارة هي الشرط الوحيد للالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون والحصول على فرصة التدريب الشامل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا جميعها تمثل فرصة وتهديد وعلينا تحصين شبابنا من خلال التدريب والوعي الجيد.

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا أكثر من شريحة من الدارسين منها طلبة الماجستير وعددهم أكثر من 150 طالب وطالبة.

وأكمل عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن لدينا 500 طالب متدرب في المسار المهني ومدة تدريبهم 9 أشهر وهناك دفعة أخرى تضم 2000 اجتازوا الاختبارات والآن في مرحلة إعدادهم للتدريب.

الاتصالات وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت تكنولوجيا المعلومات السيسي أهمية تكنولوجيا الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط لص بطاريات الدراجات النارية بسوهاج

المتهم

القبض على قائد توكتوك تعدى على سائق بســ.لاح أبيض في الشرقية

المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق

بعد تعيينه في مجلس النواب.. السيرة الذاتية لـ المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد