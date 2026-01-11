الرواد الرقميون| وزير الاتصالات: توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب

أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصريحات هامة في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد.

متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي بشأن تنفيذ مباردة الرواد الرقميون

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس السيسي مدرك أهمية تكنولوجيا الاتصالات، مضيفا أنها شريك أساسي في صراعات القوى العظمة.

وأضاف أن لا يمكن لأي قطاع أن يتقدم بدون تكنولوجيا المعلومات، متابعا أن هناك متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي بشأن تنفيذ مباردة الرواد الرقميون ولدينا عدد ضخم من الشباب مطلوب تأهيله وتدريبه في قطاع الاتصالات".

وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن التكنولوجيا الآن متداخلة في كل قطاعات الدولة ولا يمكن لقطاع أن يتقدم دون الاعتماد عليها، مستدركا أن لدينا عدد ضخم من الشباب مطلوب تأهيله وتدريبه في قطاع الاتصالات.

وقعنا اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة الرواد الرقميون منفتحة على كل التخصصات، مضيفا: أن نبدأ مع المتدرب من نقطة الصفر حتى يستطيع المنافسة في سوق العمل.

وزير الاتصالات

وأضاف أن "وقعنا اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب، متابعا أن نسعى لخلق كوادر مدربة لشغل فرص العمل التي وفرناها مع شركات الاتصالات العالمية.

وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن المنافسة في مجال الاتصالات أصبحت شرسة، ولذلك تحتاج إلى تنمية المهارات بالتدريب المتعمق والجاد والمتكامل.

صادرتنا الرقمية تضاعفت إلى 7.4 مليار دولار ونسعى لتحقيق 9 مليار دولار في 2028.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس السيسي مهتم بإعداد جيل قادر على أن يحدث طفرة ونقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن صادرتنا الرقمية تضاعفت إلى 7.4 مليار دولار ونسعى لتحقيق 9 مليار دولار في 2028.

وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن لدينا عدد ضخم من الشباب مطلوب تأهيله وتدريبه في قطاع الاتصالات، لافتا إلى أن نسعى لتأهيل الشباب على المنافسة بفاعلية في السوق العالمي ضمن مبادرة الرواد الرقميون.

مبادرة الرواد الرقميون مجانية بالكامل ونجرى اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة الرواد الرقميون مجانية بالكامل ونجرى اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا جميعها تمثل فرصة وتهديد وعلينا تحصين شبابنا من خلال التدريب والوعي الجيد.

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا أكثر من شريحة من الدارسين منها طلبة الماجستير وعددهم أكثر من 150 طالب وطالبة.

وأكمل عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن لدينا 500 طالب متدرب في المسار المهني ومدة تدريبهم 9 أشهر وهناك دفعة أخرى تضم 2000 اجتازوا الاختبارات والآن في مرحلة إعدادهم للتدريب.

الجدارة هي الشرط الوحيد للالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الجدارة هي الشرط الوحيد للالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون والحصول على فرصة التدريب الشامل.

