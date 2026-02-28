العراق يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، الموجود في واشنطن، مسار المفاوضات التي عُقدت في جنيف بين الوفدين الإيراني والأمريكي بوساطة سلطنة عُمان وما شهدته من تطورات مهمة.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية العراقية؛ فقد أطلع البوسعيدي نظيره العراقي "فؤاد حسين "على نتائج مباحثاته التي أجراها في واشنطن، بما في ذلك لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

وبحث الجانبان الخطوات المقبلة المزمع اتخاذها ضمن العملية التفاوضية، وآليات استكمال جولات الحوار بما يسهم في ترسيخ المسار الدبلوماسي وتعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات مستدامة.

وشدد الطرفان على أن ما تحقق في مفاوضات جنيف يمثل تقدماً ملحوظاً في مسار العملية التفاوضية، مشددين على أهمية البناء على هذا التقدم وعدم السماح بأي تصعيد قد يقوض الجهود المبذولة.

كما جرى التأكيد على خطورة أي خطوات باتجاه التصعيد العسكري في المنطقة، وضرورة الحفاظ على المسار التفاوضي باعتباره السبيل العملي والأمثل للوصول إلى اتفاق، وتجنب الانزلاق نحو المواجهة أو الحرب.

وثمّن فؤاد حسين الدور الذي تضطلع به حكومة سلطنة عُمان، بوصفها وسيطاً فاعلاً ومسؤولاً، مشيداً بجهود الوزير بدر البوسعيدي وفريقه في إدارة هذا الملف، ومؤكداً دعم حكومة العراق الكامل لهذه المساعي.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، معربَين عن تقديرهما لأهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات بشأن مجريات المفاوضات في جنيف والمباحثات في واشنطن.