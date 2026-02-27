جيهان شاهين: صحاب الأرض دراما وطنية تفضح الزيف وتؤكد ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية

قالت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، إن مسلسل «صحاب الأرض» يمثل نموذجًا واعيًا للدراما الوطنية التي توظف الفن في خدمة القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدة أن العمل يعكس بوضوح ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضافت شاهين أن الدراما لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت إحدى أهم أدوات تشكيل الوعي العام، مشيرة إلى أن «صحاب الأرض» نجح في تقديم سردية متماسكة تربط بين الجذور التاريخية للصراع والواقع السياسي الراهن، بما يسهم في تعزيز فهم الأجيال الجديدة لطبيعة القضية وأبعادها المختلفة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الهجوم الذي شنّته المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على العمل الدرامي، يعكس مدى تأثيره ووصول رسالته، لافتة إلى أن محاولات التشكيك أو الادعاء بتزييف الحقائق لن تُغيّر من واقع أن الدراما المصرية طالما كانت منحازة للحقيقة ومدافعة عن الحقوق العربية.

وأكدت شاهين أن القوى الناعمة المصرية، وفي مقدمتها الدراما، تلعب دورًا محوريًا في مواجهة حملات التضليل الإعلامي، من خلال تقديم محتوى مهني ومتوازن يعبر عن وجدان الشارع العربي، ويعزز من مكانة مصر كدولة داعمة للاستقرار والسلام القائم على العدل.

كما أشادت بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنتاج أعمال تجمع بين الجودة الفنية والرسالة الوطنية، معتبرة أن «صحاب الأرض» يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تقديم دراما هادفة تواكب التحديات الإقليمية وتدعم الأمن القومي المصري.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة استمرار دعم الدولة والمجتمع لمثل هذه الأعمال التي تناقش قضايا الانتماء والأمن القومي، مؤكدة أن الاستثمار في الوعي لا يقل أهمية عن أي استثمار آخر، بل يمثل حجر الأساس في بناء مجتمع مستنير قادر على مواجهة التحديات وصون هويته الوطنية.