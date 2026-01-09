وزارة الاتصالات الإيرانية : قرار قطع الانترنت صادر عن الجهات الأمنية المختصة



أفادت وزارة الاتصالات الإيرانية بأن قرار قطع الإنترنت صادر عن الجهات الأمنية المختصة.

ومن جانبها ؛ أعلنت مجموعة "نتبلوكس" باستمرار انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء إيران، منذ يوم الخميس، كجزء من إجراءات رقابة مشددة. وذكرت وسائل إعلام أن حشوداً ضخمة تشهدها طهران، وإن بعض المستخدمين ذوي الشبكات الأعمال لا زالوا يوصّلون إلى الإنترنت بشكل محدود.

وأكدت مجموعة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، يوم الجمعة، استمرار قطع خدمة الإنترنت عن جميع ⁠أنحاء إيران منذ أمس الخميس.

وأشارت المجموعة المتخصصة في مراقبة الشبكات، أن انقطاعا وطنيا شاملا للإنترنت، يأتي بعد سلسلة من إجراءات الرقابة الرقمية المتصاعدة التي استهدفت الاحتجاجات في أنحاء البلاد".

فيما قالت وكالة "أسوشيتد برس" أن محاولات الاتصال بالهواتف الأرضية والمحمولة من دبي إلى إيران لم تنجح.

بدوره، قال مصدر لشبكة "سي بي إس نيوز" إن هناك "حشودا ضخمة في أنحاء طهران. أمر غير مسبوق"، مؤكدا أن الإنترنت كان مقطوعا عن معظم سكان المدينة.

وأضاف أن بعض الأشخاص، ممن يملكون حسابات أعمال أكثر قوة وموثوقية، لا يزال بإمكانهم الوصول إلى الإنترنت.

يذكر أن الاحتجاجات في إيران قد انطلقت في نهاية ديسمبر 2025 بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) وتأثير ذلك على الأسعار.