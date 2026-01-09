قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيران.. مقتل 5 أشخاص بينهم مدع عام خلال أعمال شغب شهدتها مدينة إسفراين

محمود نوفل

يواصل الشعب الإيراني مظاهرات ضد الحكومة نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية في البلاد .

وأفادت وكالة فارس بمقتل 5 أشخاص بينهم مدع عام خلال أعمال شغب شهدتها مدينة إسفراين شرقي إيران .


فيما ذكر رئيس بلدية طهران أن المخربين أضرموا النار الليلة الماضية في 42 حافلة نقل عام وسيارة إسعاف و10 مؤسسات حكومية و24 مبنى سكنياً.

كما أشارت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الـ12 يوماً لم يتخلَّ عن رغبته في محاربة شعبنا

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي: كيان الاحتلال يواصل ممارسة الظلم بحق الإيرانيين من خلال المعارك المركبة

وختم المجلس الأعلى للأمن القومي: الأحداث الأخيرة تحولت إلى مسرح لانعدام الأمن في البلاد بتوجيه من العدو الصهيوني وتدبيره.

إيران مظاهرات إيران سوء الأحوال الاقتصادية في إيران الاحتلال الإسرائيلي المجلس الأعلى للأمـن القومي

مختار غباشي

مختار غباشي: ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين

صورة ارشيفية

انسحاب الحافلات من حي الشيخ مقصود في حلب دون إخراج مسلحي قسد..تفاصيل

أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أزهري: الاحترام المتبادل أساس استقرار الأسرة وبناء البيوت السعيدة

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

