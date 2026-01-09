إيران.. مقتل 5 أشخاص بينهم مدع عام خلال أعمال شغب شهدتها مدينة إسفراين

يواصل الشعب الإيراني مظاهرات ضد الحكومة نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية في البلاد .

وأفادت وكالة فارس بمقتل 5 أشخاص بينهم مدع عام خلال أعمال شغب شهدتها مدينة إسفراين شرقي إيران .



فيما ذكر رئيس بلدية طهران أن المخربين أضرموا النار الليلة الماضية في 42 حافلة نقل عام وسيارة إسعاف و10 مؤسسات حكومية و24 مبنى سكنياً.

كما أشارت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الـ12 يوماً لم يتخلَّ عن رغبته في محاربة شعبنا

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي: كيان الاحتلال يواصل ممارسة الظلم بحق الإيرانيين من خلال المعارك المركبة

وختم المجلس الأعلى للأمن القومي: الأحداث الأخيرة تحولت إلى مسرح لانعدام الأمن في البلاد بتوجيه من العدو الصهيوني وتدبيره.