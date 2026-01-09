إيران.. خامنئي: عدد من مثيري الشغب يحاولون إرضاء الرئيس الأمريكي

أكد قائد الثورة بالجمهورية الإسلامية علي خامنئي، أن الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء .جاء ذلك كلمة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية علي خامنئي بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم في حسينية الإمام الخميني في طهران.

وقال خامنئي: هذا الرجل الذي يدعي أنه أب للشعب الإيراني سوف يسقط سقوطاً مريعاً والشعب الموحد سوف يسقط الأعداء.

وأضاف خامنئي: عدد من مثيري الشغب يحاولون إرضاء الرئيس الأمريكي عبر تدمير الممتلكات العامة وهناك أشخاص عملهم التخريب وجاء ليلة أمس إلى طهران عدد من المخربين وقاموا بالتخريب فقط لإرضاء الرئيس الأمريكي.

وختم خامنئي: الشعب الموحد سوف يسقط الأعداء.