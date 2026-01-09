قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
إيران.. خامنئي: عدد من مثيري الشغب يحاولون إرضاء الرئيس الأمريكي

محمود نوفل

أكد  قائد الثورة بالجمهورية الإسلامية علي خامنئي، أن الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء .جاء ذلك كلمة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية علي خامنئي بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم في حسينية الإمام الخميني في طهران.

وقال  خامنئي: هذا الرجل الذي يدعي أنه أب للشعب الإيراني سوف يسقط سقوطاً مريعاً والشعب الموحد سوف يسقط الأعداء.

وأضاف خامنئي: عدد من مثيري الشغب يحاولون إرضاء الرئيس الأمريكي عبر تدمير الممتلكات العامة وهناك أشخاص عملهم التخريب وجاء ليلة أمس إلى طهران عدد من المخربين وقاموا بالتخريب فقط لإرضاء الرئيس الأمريكي.

وختم خامنئي: الشعب الموحد سوف يسقط الأعداء.

