ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد مصدران في العاصمة الإيرانية طهران لشبكة سي بي إس نيوز انقطاع الإنترنت في العاصمة.

انقطاع الإنترنت في طهران

وقالت منظمة "نت بلوكس" للمراقبة، يوم الخميس، حوالي الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، إن بياناتها المباشرة "تُظهر أن طهران وأجزاء أخرى من إيران تشهد انقطاعًا تامًا للإنترنت، حيث انقطعت الخدمة عن العديد من مزودي الخدمة؛ ويأتي هذا الحادث الجديد في أعقاب عمليات قطع إقليمية، ومن المرجح أن يُحدّ بشدة من تغطية الأحداث على أرض الواقع مع اتساع رقعة الاحتجاجات".