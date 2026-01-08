قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
التجربة الدنماركية.. ترامب يسعى لإغراء سكان جرينلاند للانفصال
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية لمسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة
عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يصف الجمهوريين بالـ"أغبياء" بعد تصويتهم على قانون صلاحيات الحرب

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أن الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح قانون صلاحيات الحرب يجب أن يخجلوا.

ترامب يهاجم الجمهوريين

وأوضح ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : يجب أن يخجل الجمهوريون من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا للتو مع الديمقراطيين في محاولة لسلبنا صلاحياتنا في القتال والدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا ينبغي انتخاب سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وراند بول، وجوش هاولي، وتود يونغ لأي منصب مرة أخرى. 

وأكد أن هذا التصويت يعيق بشدة الدفاع عن النفس والأمن القومي الأمريكي، ويقيد سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، مضيفا "على أي حال، وبغض النظر عن "غبائهم"، فإن قانون صلاحيات الحرب غير دستوري، وينتهك المادة الثانية من الدستور بشكل كامل، كما قرر جميع الرؤساء ووزارات العدل التابعة لهم من قبلي. 

وقال إنه مع ذلك، سيُجرى تصويت أكثر أهمية في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل حول هذا الموضوع بالذات.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون يمنع ترامب من استخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا دون تفويض.

جاء التصويت بنتيجة 52 صوتاً مقابل 47 على مشروع قانون صلاحيات الحرب بعد محاولة فاشلة من قادة الحزب الجمهوري لإسقاطه والحفاظ على سلطة ترامب، في ظل تهديده بـ"موجة ثانية" من الهجمات على فنزويلا. 

الجمهوريين قانون الحرب قانون صلاحيات الحرب ترامب يهاجم الجمهوريين مجلس الشيوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

