ترامب يصف الجمهوريين بالـ"أغبياء" بعد تصويتهم على قانون صلاحيات الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أن الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح قانون صلاحيات الحرب يجب أن يخجلوا.

ترامب يهاجم الجمهوريين

وأوضح ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : يجب أن يخجل الجمهوريون من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا للتو مع الديمقراطيين في محاولة لسلبنا صلاحياتنا في القتال والدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا ينبغي انتخاب سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وراند بول، وجوش هاولي، وتود يونغ لأي منصب مرة أخرى.

وأكد أن هذا التصويت يعيق بشدة الدفاع عن النفس والأمن القومي الأمريكي، ويقيد سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، مضيفا "على أي حال، وبغض النظر عن "غبائهم"، فإن قانون صلاحيات الحرب غير دستوري، وينتهك المادة الثانية من الدستور بشكل كامل، كما قرر جميع الرؤساء ووزارات العدل التابعة لهم من قبلي.

وقال إنه مع ذلك، سيُجرى تصويت أكثر أهمية في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل حول هذا الموضوع بالذات.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون يمنع ترامب من استخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا دون تفويض.

جاء التصويت بنتيجة 52 صوتاً مقابل 47 على مشروع قانون صلاحيات الحرب بعد محاولة فاشلة من قادة الحزب الجمهوري لإسقاطه والحفاظ على سلطة ترامب، في ظل تهديده بـ"موجة ثانية" من الهجمات على فنزويلا.