في اليوم العربي لمحو الأمية .. قصة النحوي الشيخ خالد الوقَّاد أحد رموز التحدي والإرادة في طلب العلم
الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من تحريك القوات بفنزويلا دون تفويض
وزير الزراعة يقرر صرف كامل حصص أسمدة القمح والمحاصيل الشتوية فورا
خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2026
فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
تشكيل مارسيليا لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي
منتخب مصر بالقميص الأحمر وكوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا
ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
أخبار العالم

ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية

ماكرون وترامب
ماكرون وترامب
ناصر السيد

شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هجوما على الولايات المتحدة بسبب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، السبت الماضي بعد هجوم أمريكي في كاراكاس.

ماكرون يهاجم واشنطن

وألقى ماكرون خطابه السنوي أمام السفراء الفرنسيين في وقتٍ كانت فيه القوى الأوروبية تسعى جاهدةً لإيجاد ردٍّ منسق على اعتقال واشنطن لمادورو، وقال للسفراء في قصر الإليزيه: "الولايات المتحدة قوةٌ راسخة، لكنها تتخلى تدريجيًا عن بعض حلفائها، وتتحرر من القواعد الدولية التي كانت لا تزال تروج لها مؤخرًا".

وأضاف الرئيس الفرنسي : "أننا نعيش في عالمٍ تهيمن عليه القوى العظمى، مع وجود إغراءٍ حقيقي لتقسيم العالم"، رافضًا ما وصفه بـ"استعمارٍ جديد وإمبرياليةٍ جديدة".

ولم يدعُ ماكرون صراحةً إلى قطع العلاقات مع واشنطن، بعد أن شارك مبعوثون أمريكيون في قمة باريس الحاسمة مطلع هذا الأسبوع لمناقشة الضمانات الأمنية اللازمة لدعم أي وقف محتمل لإطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دبلوماسييه على عدم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام انهيار الأمور".

اختطاف مادورو وزوجته

جاءت تصريحات ماكرون بعد أن اختطفت القوات الخاصة الأمريكية مادورو وزوجته من فنزويلا يوم السبت ونقلتهما سرًا إلى نيويورك، ما أثار إدانات واسعة النطاق بأن الولايات المتحدة تقوّض القانون الدولي.

ثم دقّ ترامب ناقوس الخطر في أوروبا بتكراره إصراره على رغبته في السيطرة على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي.

وقد رفض الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا استبعاد استخدام القوة للاستيلاء على هذه الجزيرة القطبية الاستراتيجية، مما أثار صدمة وغضبًا لدى الدنمارك وحلفائها الأوروبيين القدامى.

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

