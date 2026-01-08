ربنا يطبطب على قلبها ويسكن ألمها.. محمد خير ينعى ابن فيروز الأصغر

نعى الإعلامي محمد علي خير، الفنانة اللبنانية فيروز بعد وفاة ابنها الأصغر هلي الرحباني الذي رحل عن عالمنا من ساعات قليلة عن عمر يناهز الـ ٦٨.

وكتب خير عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "البلاء الأعظم، أن يفقد الأب الابن تلو الآخر في حياته مسألة لا يتحملها بشر لكن تتنزل رحمات اللّٰه علي قلوب المبتلين كل عزاء الدنيا لايكفي للأم الفنانة الكبيرة فيروز التي فقدت ابنها الثالث اليوم، ربنا يطبطب علي قلبها ويسكن ألمها".

وفاة ابن فيروز

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن وفاة الابن الأصغر للفنانة الكبيرة فيروز «هلي الرحباني» اليوم الخميس 8 يناير، ولم تكشف تفاصيل الوفاة.

ولم تكشف وسائل الإعلام، عن تفاصيل وفاة ابن الفنانة فيروز، أو موعد الجنازة وتشييع الجثمان حتى الآن.