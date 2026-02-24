تشمل 48 سفينة و9 بنوك.. عقوبات بريطانية جديدة ضد روسيا

أعلنت السلطات البربطانية فرض عقوبات على 48 سفينة تنقل النفط الروسي وكذلك عقوبات على 9 بنوك روسية

وكذلك فرض حزمة عقوبات جديدة على عائدات النفط الروسية وعلى الموردين الرئيسيين للمعدات العسكرية.

ولاحقا، أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

كما استدعت الحكومة البريطانية السفير الروسي لدى لندن للرد على حملة الأنشطة العدائية المستمرة ضد المملكة المتحدة بحسب رويترز.

وأفادت وسائل إعلام بأنه تم إبرام اتفاقية دفاعية جديدة من نوعها بين بريطانيا والنرويج من أجل التصدي لـ "التهديد الروسي تحت البحر".

وفي وقت لاحق، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يدفع ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا»، مشددًا على أن المملكة المتحدة لن تتراجع عن دعم كييف سياسيًا وعسكريًا حتى يتحقق «سلام عادل يضمن سيادة واستقلال أوكرانيا حسب موقع الحكومة البريطانية.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان البريطاني، قال ستارمر إن العدوان الروسي على أوكرانيا لم يكن دفاعًا عن النفس، بل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحق الشعوب في تقرير مصيرها»، مضيفًا أن «العالم يجب ألا يسمح بأن يمرّ هذا العدوان دون عقاب».