موسكو: بريطانيا والإتحاد الأوروبي الأكثر تضررَا من التعريفات الجمركية الأمريكية

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمتريف ، اليوم "الإثنين"، أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيكونان الأكثر تضررًا من أثر التعريفات الجمركية العالمية المفروضة من جانب الولايات المتحدة.

وذكر ديمتريف- في منشور بثه عبر حسابه على منصة إكس، تعليقًا على تقرير إحدى الصحف العالمية عن تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على الأسواق العالمية: " أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الضعيفان إقتصاديًا بالفعل سوف يعانيان الضرر الأكبر للتعريفات الأمريكية الجديدة المفروضة بنسبة 15 %".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

يُشار إلى أن صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية ذكرت في تقرير لها أنه على الرغم من الرسوم التي وصلت لـ 60% على بعض السلع الصينية، سجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً، لكن أوضحت الصحيفة أن هذه الرسوم قد تمنح الصين والبرازيل أفضلية نسبية في أسواق أخرى نتيجة ارتباك الحلفاء التقليديين لأمريكا مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من أن هذه الحرب التجارية قد تهبط بالنمو العالمي إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا.