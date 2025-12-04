عقوبات بريطانية ضد الاستخبارات الروسية.. ولندن تستدعي سفير موسكو

أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

كما إستدعت الحكومة البريطانية السفير الروسي لدى لندن للرد على حملة الأنشطة العدائية المستمرة ضد المملكة المتحدة بحسب رويترز.

أفادت وسائل إعلام بأنه تم إبرام اتفاقية دفاعية جديدة من نوعها بين بريطانيا والنرويج من أجل التصدي لـ "التهديد الروسي تحت البحر".

وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس ستوره إلى قاعدة سلاح الجو الملكي في لوسيماوث للقاء القوات البريطانية والنرويجية التي تعمل معا.

وفي وقت لاحق ، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يدفع ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا»، مشددًا على أن المملكة المتحدة لن تتراجع عن دعم كييف سياسيًا وعسكريًا حتى يتحقق «سلام عادل يضمن سيادة واستقلال أوكرانيا حسب موقع الحكومة البريطانية.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان البريطاني، قال ستارمر إن العدوان الروسي على أوكرانيا لم يكن دفاعًا عن النفس، بل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحق الشعوب في تقرير مصيرها»، مضيفًا أن «العالم يجب ألا يسمح بأن يمرّ هذا العدوان دون عقاب».