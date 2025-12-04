قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات

محافظ القاهرة
مريم عزت

أعرب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن سعادته بالفوز اليوم بجائزة التميز الحكومى العربى في دورتها الرابعة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ عن فئة أفضل محافظ عربي  .

وتوجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ما حظيت به محافظة القاهرة منذ توليه قيادة قاطرة الوطن من مشروعات قومية وتنموية استهدفت في المقام الأول خلق حياة كريمة لمواطني العاصمة ، ورفع جودة حياة المواطن ، وتحقيق رؤية مصر 2030 ، الأمر الذي مكن محافظة القاهرة من المنافسة علي العديد من الجوائز في المحافل الدولية المختلفة .

وأكد محافظ القاهرة أن فوزه بجائزة أفضل محافظ عربي جاء ليؤكد نجاح ما تم إنجازه في مختلف المجالات التنموية والخدمية، وترسيخ مكانة العاصمة بين قريناتها من المحافظات والمدن العربية كنموذج في تطبيق المعايير الحديثة في الإدارة المحلية، ودعم الشراكات العربية والإقليمية، بما يواكب رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

واضاف محافظ القاهرة أن الرؤية التنموية والتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت المواطن المصري في مقدمة الأولويات، ودعمت مسيرة التطوير في كافة المحافظات، وعلي رأسها محافظة القاهرة ، العاصمة التي تحمل تاريخًا عريقًا يمتد لأكثر من 1056عامًا ، وتجني اليوم ثمار استراتيجية  قومية تبنتها الدولة المصرية حتى تحقق هذا الإنجاز الذي نشهده اليوم.

واضاف محافظ القاهرة أن فوز مشروع الأسمرات  بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي هو إشادة إقليمية بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ مبدأ بناء انسان متحضر في بيئة حضرية متطورة ، كما يمثل رؤية القيادة السياسية في توفير حياه كريمة لأهالينا من قاطني المناطق الغير مخططة والتي كانت تشكل خطورة داهمة علي حياة ومستقبل الجيل الحالي والاجيال القادمة .

وأكد محافظ القاهرة أن نموذج الاسمرات يعد ولايزال نموذجًا لمدينة متكاملة بكافة مرافقها والتي ترسخ فكر القيادة السياسية الحكيمة في بناء الانسان والمكان معًا ، وتحقيق تنمية بشرية مستدامة ، فالأسمرات كانت حجر الأساس لمخطط متكامل للقضاء علي العشوائيات ، حيث تلا ذلك مجموعة من المشروعات التي غيرت حياة قاطني مايقرب من 112 منطقة عشوائية علي مستوي المحافظة منها مناطق خطورة داهمة ، ومناطق غير مخططة كانت بمثابة ناقوس خطر يهدد مخططات التنمية ، إلا أن  القيادة السياسية الحكيمة عزمت علي القضاء نهائيًا علي المناطق العشوائية الغير مطوره بتكاتف كل أجهزة الدولة المصرية لوضع كافة الامكانيات لتوفير المناخ الجيد والملائم لبناء أجيال واعية قادرة علي مواجه تحديات التنمية وتتطلع الي التفوق والمنافسة .

وتقدم محافظ القاهرة بالشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل ومتابعته الدقيقة لسير العمل في مشروعات العاصمة التنموية التي كان لها عظيم الأثر في الوصول إلى هذه النتائج المشرفة ، كما تقدم بخالص الشكر  للدكتورة  منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم  بعمل وزير البيئة على ما تبذله من جهد كبير في دعم المحافظات، وتقديم كل ما يلزم لتعزيز كفاءة العمل المحلي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ القاهرة الشكر  لنوابه للمناطق الأربعة ، ورؤساء الأحياء، والقيادات التنفيذية ، وجميع العاملين بمحافظة القاهرة، وشركاء النجاح من المجتمع المدنى لما بذلوه من جهد صادق وتعاون وتفانٍ، فكانوا جزءًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح بروح الفريق الواحد.

وتوجه محافظ القاهرة بخالص الشكر  والتقدير إلى القائمين علي جائزة التميز الحكومي العربي خاصة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ، والدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية  ، وإلى القائمين على المنظمة العربية للتنمية الادارية لحرصهم الدائم والدؤوب علي الاهتمام بعملية الدمج بين المدن العربية بعضها البعض ونقل وتبادل الخبرات فيما بينهم .

كما توجه محافظ القاهرة بالشكر لأفراد اسرته الصغيرة زوجته وإبناءه وعائلته لدورهم الكبير والهام في دعمه وتشجيعه خلال مراحل عمله المختلفة داخل الإدارة المحلية بمحافظة القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة استمراره في العمل وفق توجيهات القيادة السياسية، وبذل كل ما يلزم لاستكمال جهود التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،  والحفاظ على مكانة القاهرة ، وهويتها ، ودورها الريادي، تحقيقًا لتطلعات المواطن نحو مستقبل افضل للأجيال القادمة في مسيرة الوطن بالجمهورية الجديدة.

