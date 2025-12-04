رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يُنظمها مركز مصطفي صادق الرافعي لخدمة ذوي الإعاقة بملاعب الجامعة، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، ووكلاء كلية علوم الرياضة، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، في إطار سعيها الدائم لأن تكون نموذجًا يُحتذى به في دعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم ، من خلال توفير بيئة تعليمية دامجة وداعمة ومُجهزة تتيح لهم استغلال أقصى إمكاناتهم و طاقاتهم من أجل الاستمرار فى عطائهم ،إيمانا منها بأن تمكينهم يمثل إضافة حقيقية للمجتمع.



وأشار إلى جهود جامعة بنها في تحقيق الإتاحة والدمج للطلاب ذوي الهمم من خلال توفير الفرص المتكافئة لهم في التعليم والمشاركة في الأنشطة المختلفة، وتقديم كافة التسهيلات الأكاديمية والإدارية، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية تُبرز مواهبهم وتُعزز ثقتهم بأنفسهم.



وأشاد رئيس الجامعة باهتمام الدولة المصرية بوضع دعم ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها، من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، والتشريعات العادلة، والبرامج التأهيلية التي تهدف إلى تمكينهم في التعليم، والعمل، والحياة العامة.



من جانبها، أشارت الدكتور جيهان عبد الهادى إلى حرص الجامعة على التزامها بمواصلة العمل بتقديم البرامج والخدمات وتبني المبادرات التي تمكن ذوي الهمم من إطلاق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم المناسبات المختلفة، لرفع الوعي المجتمعي تجاه كيفية التعامل مع ذوي الهمم.



وفي ختام الاحتفالية أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه، بأداء الطلاب المشاركين وما قدموه من فقرات فنية وغنائية ورياضية عكست أدائهم المتميز، موجها الشكر لكل القائمين على الاحتفالية.