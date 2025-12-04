قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إجراءات عاجلة بعد الاعتداء على تلاميذ إحدى المدارس بالإسكندرية

إجراءات عاجلة بالإسكندرية بعد اعتداء جنسي على أطفال المدارس
إجراءات عاجلة بالإسكندرية بعد اعتداء جنسي على أطفال المدارس
إسراء عبدالمطلب

شهدت محافظة الإسكندرية جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد تداول أنباء عن اعتـــداء جسـدي على عدد من طلاب مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة الإسكندرية للغات، ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ قرار عاجل بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر. 

قضية مأساوية

وتعكس هذه الواقعة المخاوف المتزايدة حول سلامة الأطفال داخل المدارس، وأهمية تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع أي تجاوزات.

بدأت القصة عندما ذهبت إحدى أولياء الأمور صباحًا إلى المدرسة للبحث عن جاكيت ابنتها، ولم تكن تتوقع أن تتحول زيارتها المفاجئة إلى كشف قضية مأساوية. حيث لاحظت الأم طفلة صغيرة تبدو قلقة وملابسها غير مرتبة، يتبعها عامل المدرسة مرتبكًا، ما أثار شكوكها وأدى إلى تواصلها مع والدة الطفلة التي تعرضت للاعتـــداء، مما كشف تفاصيل صادمة عن الواقعة.

على الفور، تدخلت النيابة العامة، حيث أصدرت نيابة المنتزه ثان قرارًا باستمرار حبس العامل المتهم على ذمة التحقيق، وبدأت إجراءات قانونية دقيقة تشمل عرض التلاميذ على الطب الشرعي، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، واستكمال سماع أقوال الشهود والعاملين في المدرسة. كما أجرى فريق من النيابة معاينة للمدرسة مع أولياء الأمور للتأكد من ظروف الواقعة ومكان حدوثها.

من جانبها، أعلنت إدارة المدرسة عن اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة لضمان سلامة الطلاب، تضمنت إيقاف العامل المعني عن العمل، وتعزيز إجراءات الإشراف والمراقبة، وزيادة عدد المشرفين في الممرات والمناطق المشتركة، وفرض قيود على تواجد العمال الذكور داخل نطاق الطلاب، بالإضافة إلى تنظيم دورات توعوية للطلاب حول حماية أنفسهم. 

وأكدت المدرسة حرصها على التعاون الكامل مع السلطات، واحترام سرية التحقيقات، لضمان كشف الحقيقة وحماية الأطفال من أي مخاطر مستقبلية.

ومن جانبه، أكد مصطفى صلاح، محامي أسر الأطفال ضحايا مدارس الإسكندرية للغات، أن القضية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل النيابة العامة والأجهزة المعنية، مضيفًا أن: "القضية تتوسع يومًا بعد يوم، وأن أهالي الأطفال يبذلون كل الجهد للوصول إلى الحقيقة كاملة".

وأضاف صلاح في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قاضي المعارضات أصدر قرارًا اليوم باستمرار حبس العامل بالمدرسة، سعد خميس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية مدارس الإسكندرية للغات، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء الجنـ سي على الأطفال داخل المدرسة.

وأشار المحامي إلى أن هذا القرار يعكس حرص النيابة العامة على استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك سماع أقوال الضحايا والشهود، وفحص الأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي.

الإسكندرية مدارس الإسكندرية للغات قضية مدارس الإسكندرية للغات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

شيري iCar V27 الـ SUV

شيري iCar V27 الـ SUV تظهر لأول مرة | صور

كيا سيلتوس موديل 2027

شاهد| كيا سيلتوس 2027 الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات

سيات إبيزا موديل 2021

سيات إبيزا هاتشباك بسعر 700 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد