تتساوى مع مثيلاتها في السوق.. الأوقاف توضح أسباب ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف
آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية
من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة
رقم ضخم .. روسيا تشن 900 هجوم على مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية
رسميا.. أمريكا تستبعد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة G20
استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .. تنبيهات جديدة من المدارس للطلاب بشأنها
دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية
Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟
مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك
كينيا تتهم الجيش البريطاني بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب اعتداءات جنسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

إسلام دياب


أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن بدء التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2024.

 وذلك وفق شروط وضوابط مشددة تضمن انتقاء العناصر الأكثر كفاءة للالتحاق بالعمل القضائي.
 

أكدت الأمانة العامة أن القبول يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”، وألا يتجاوز سنه 30 عامًا في تاريخ 26 ديسمبر 2025، وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.
 

يشترط أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية، وأن يجتاز جميع المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى ثبوت اللياقة الصحية وفق نتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازمة.


شدد المجلس على أن المتقدمين ملزمون باجتياز الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات التي يحددها المجلس الأعلى للهيئات القضائية، باعتبارها شروطًا أساسية للقبول.
 

التقديم إلكترونيًا من 15 إلى 26 ديسمبر 2025
وأوضحت الأمانة العامة أن عملية التسجيل تتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية: www.ap.gov.eg
وذلك خلال الفترة من 15 ديسمبر 2025 وحتى 26 ديسمبر 2025.
ويتعين على المتقدم إدخال بياناته بدقة، ثم طباعة وثيقة التعارف (5 نسخ) بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.


سحب وتقديم الملفات في يناير 2026
يبدأ سحب وتقديم الملفات مستوفاة المستندات اعتبارًا من 3 يناير 2026 وحتى 29 يناير 2026، بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة، من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا، على أن تعلن مواعيد الحضور الخاصة بكل جامعة عبر الموقع الإلكتروني.
وأوضحت النيابة الإدارية أن سحب الملف يتطلب: إحضار 5 نسخ من وثيقة التعارف المطبوعة من الموقع، إحضار جميع المستندات المطلوبة كما هي موضحة عبر الموقع الإلكتروني، وأكدت الأمانة العامة أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان، أو الطلبات المقدمة بعد انتهاء المواعيد المحددة، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات، كما شددت على أن جميع أصول المستندات المقدمة لا يجوز استردادها.

