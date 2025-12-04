تحقيقات موسعة مع المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة مع المتهم بابتزاز أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة للحياء.

طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية ومباحث الانترنت حول الواقعة كما قررت حجز المتهم 24 ساعة وعرضه رفقة التحريات.



ونجحت مباحث الجيزة في القاء القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب وإرسال مقاطع فيديو خادشة للحياء لها

كانت حررت المهندسة أميرة حسان الشهيرة بـ"أميرة الذهب" محضرا اتهمت فيه أحد الأشخاص بإرسال فيديوهات خادشة للحياء على هاتفها مطالبا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الفيديوهات، وعلى الفور تم فحص البلاغ المقدم من صاحبة محلات اميرة الدهب.

وبالفحص تبين أن المتهم عامل مباني من المحلة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.