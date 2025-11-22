جهود مكثفة لكشف ملابسات ابتزاز أميرة الذهب بمقاطع مخلة



تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهود البحث لكشف ملابسات اتهام المهندسة أميرة حسان الشهيرة بـ"أميرة الذهب" لشخص بابتزازها، عبر إرسال مقاطع فيديو مخلة لها، ورغبته في الحصول على مبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

بلاغ

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أميرة الذهب، ذكرت فيه أنها فوجئت بتلقيها رسائل عبر هاتفها المحمول، من شخص مجهول، تتضمن مقاطع فيديو مخلة، وابتزازها للحصول على مبلغ مالي

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل لهوية المتهم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.