غزل المحلة يشكو شباب بلوزداد إلى فيفا بسبب مستحقات صفقة بن حمودة

تقدم مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد نادي شباب بلوزداد الجزائري، على خلفية عدم تسلمهم القيمة المقررة لانتقال المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة، رغم مرور فترة على إبرام الصفقة وإتمام الإجراءات الخاصة بها.

وأكدت إدارة غزل المحلة أن اللجوء إلى فيفا جاء بعد محاولات عدة لحل الأزمة وديًا دون الوصول إلى نتيجة واضحة أو تفسير مقنع لتأخر وصول الأموال.

موقف وكيل اللاعب وتفاصيل التحويل

من جانبه أوضح وكيل اللاعب محمد علي بن حمودة أن إدارة شباب بلوزداد قامت بالفعل بتحويل قيمة الصفقة كاملة، مشيرًا إلى أن الغموض يحيط بمصير هذه الأموال بعد خروجها من الجانب الجزائري، حيث لم يتمكن أي طرف حتى الآن من تحديد سبب التأخير أو الجهة المسؤولة عن تعطيل وصول المبلغ إلى غزل المحلة، ما أدى إلى تصاعد الأزمة وتحولها إلى مسار قانوني رسمي.

بنود الاتفاق المالي بين الناديين

كان مسئولو نادي غزل المحلة قد وافقوا على انتقال المهاجم التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل ما يقرب من 500 ألف دولار، إلى جانب تضمين بند إعادة بيع بنسبة 15% لصالح النادي المصري، لمدة ثلاث سنوات، في حال قيام شباب بلوزداد ببيع اللاعب مستقبلًا لأي نادٍ آخر، وهو ما يعكس أهمية الصفقة على الصعيدين المالي والفني.



تألق لافت للاعب مع غزل المحلة

وعلى المستوى الفني، ظهر محمد علي بن حمودة بصورة مميزة مع غزل المحلة في الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف، ليحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري المصري لموسم 2024 – 2025، مما جعل رحيله مؤثرًا داخل الفريق، خاصة بعد مساهمته الواضحة في تحسين النتائج الهجومية للنادي وتعزيز حضوره بين فرق المنافسة.

انتظار قرار فيفا

في ظل هذه التطورات، يترقب مسئولو غزل المحلة قرار فيفا لحسم الأزمة وضمان الحصول على حقوق النادي المالية، مع التأكيد على تمسكهم بكافة البنود القانونية التي تحفظ حقوقهم في الصفقة



