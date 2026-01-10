وزير الزراعة: تحركات رسمية من الدولة لمواجهة انتشار الطلاب الضالة

علق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أزمة الكلاب الضالة في الشارع المصري، مشيرا إلى أن هناك تحركات قوية للتعامل مع الأزمة.

وأضاف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"من 8 إلى 14 مليون كلب ضال في مصر ولا يوجد حصر دقيق بعدد الكلاب الضالة في مصر ، وهذا الأمر ليس وليد اليوم والسبب يرجع لـ العشوائيات والقمامة".

وتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن :"يجب العمل خلال الفترة الحالية على التطعيم والتحصين وإصدار القانون الخاص بالحيوان الأليفة، وهناك تحركات رسمية من الدولة المصرية لمواجهة انتشار الطلاب الضالة".