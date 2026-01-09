الجيش السوري: استشهاد 3 جنود وإصابة 12 آخرين في حلب

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الجمعة اكتشاف وجود عددٍ كبير من عناصر تنظيم PKK الإرهابي في حي الشيخ مقصود بمحافظة حلب.

وأوضح الجيش السوري أن هؤلاء المجرمين شاركوا تنظيمَ قسد في قتل أكثر من عشرة شبّانٍ أكراد رفضوا القتال إلى جانبهم، وقاموا بعدها بحرق جثـ ثهم بدمٍ بارد لترهيب أهلنا داخل حي الشيخ مقصود، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأضاف الجيش السوري في بيان له أنه حاول إيقاف إجرام تنظيم قسد عبر عقد اتفاقٍ معهم ينصّ على خروج مقاتليهم مع سلاحهم، ليقوم التنظيم باستهداف الباصات ثلاث مرات، وقصف مواقع الجيش واستهداف جنوده، ما أدّى إلى استشهاد ثلاثة جنود وإصابة أكثر من اثني عشر آخرين.

وتابع أن سياسة المماطلة التي يتّخذها تنظيم قسد، والتي تكون مصحوبةً بقصفٍ ممنهج واستهدافٍ للمواقع المدنية قبل العسكرية في مدينة حلب، تقلّل فرص الاستمرار في أيّ اتفاق جديد مع هذا التنظيم.