ترامب: شركات النفط العالمية ستحضر إلى البيت الأبيض لمناقشة مستقبل بترول فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة ، إن أكبر شركات النفط في العالم ستحضر إلى البيت الأبيض بعد ظهر اليوم لمناقشة النفط الفنزويلي.

وكتب ترامب ، على منصته للتواصل الإجتماعي (تروث سوشيال) ، : "أكبر شركات النفط في العالم ستأتي إلى البيت الأبيض في الساعة 2:30 بعد الظهر ، والجميع يريد أن يكون هناك".

وأعرب ترامب عن أسفه من عدم اكتمال قاعة الاحتفالات حتى الآن، لأنها كانت لتكون مكتظة لو اكتملت.

وتابع "نعتذر لشركات النفط التي لا نستطيع استقبالها اليوم، لكن وزير الطاقة كريس رايت ووزير الداخلية دوج بيرجوم سيجتمعون بهم خلال الأسبوع المقبل. الجميع على اتصال يومي. سيكون اجتماع اليوم مخصصاً بشكل حصري تقريباً لمناقشة النفط الفنزويلي، وعلاقتنا طويلة الأمد مع فنزويلا وأمنها وشعبها".

وأضاف "سيكون العامل الكبير جدا في هذا الأمر هو خفض أسعار النفط للشعب الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، وربما الأهم من ذلك كله، سيكون وقف تدفق المخدرات والمجرمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية".