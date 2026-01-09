بيان فرنسي بريطاني ألماني: ندين بقوة مقـ تل متظاهرين في إيران

أدان قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مقتل متظاهرين في إيران، ودعوا السلطات في طهران إلى ضبط النفس، في ظل حملة قمع المظاهرات المناهضة للنظام.

إدانة غربية لإيران

وفي بيان مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أعرب القادة عن "قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن أعمال عنف من قبل قوات الأمن الإيرانية"، وأدان بشدة قتل المتظاهرين.

وأضاف القادة: "تتحمل السلطات الإيرانية مسؤولية حماية شعبها، ويجب عليها ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام، ونحث السلطات الإيرانية على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن العنف، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين.

الاحتجاجات في إيران

بدأت الاحتجاجات في إيران في 28 ديسمبر، وتحولت إلى التحدي الأكبر الذي يواجه النظام منذ سنوات.

وشملت هذه الاحتجاجات هتافات مؤيدة لزعيم إيران قبل الثورة، الشاه، الذي دعا ابنه رضا بهلوي إلى مزيد من الاحتجاجات.

كما جددت هذه المظاهرات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، حيث حذر الرئيس دونالد ترامب من أن طهران "ستدفع ثمنًا باهظًا" إذا قتلت السلطات المتظاهرين.