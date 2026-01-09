وزير الدفاع الباكستاني يدعو الولايات المتحدة وتركيا إلى "اختطاف" نتنياهو

صرح وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، في مقابلة تلفزيونية على قناة "جيو"، أكبر قناة تلفزيونية في باكستان، يوم الخميس، بأن على الولايات المتحدة "اختطاف" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتقديمه للمحاكمة.

اختطاف نتنياهو

وأضاف آصف أن تركيا قد تختطف نتنياهو أيضاً، واصفاً إياه بـ"أسوأ مجرم في الإنسانية"، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت حكماً ضده، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات آصف عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأعلن دعمه لاعتقال نتنياهو.

وقال: "قد تختطف تركيا نتنياهو، ونحن الباكستانيين ندعو الله أن يحدث ذلك".

استغل آصف مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتبرير اعتقال نتنياهو.

أشار آصف مرارًا وتكرارًا إلى المحكمة الجنائية الدولية كأساس لمزاعمه، قائلًا إن المحكمة اتخذت إجراءً ضد نتنياهو، وإن على الدول إنفاذ العدالة.

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر 2024، وهي خطوة ظلت محور معارك قانونية حتى عام 2025.

في المقابلة، تكهن آصف بأن تركيا "اختطفت" نتنياهو واقتادته إلى أنقرة. تأتي تصريحاته في أعقاب تدهور حاد في العلاقات الإسرائيلية التركية منذ عام 2024، بما في ذلك تجميد التجارة وإغلاق المجال الجوي، مع تحذير المحللين من قطيعة طويلة الأمد.