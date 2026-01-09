الكويت تحذر رعاياها في إيران: تجنبوا التواجد قرب أماكن التجمعات أو التظاهرات

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الجمعة بيانا طالبت فيه مواطنيها في إيران باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب التواجد بالقرب من أماكن التجمعات أو التظاهرات.

الجالية الكويتية في إيران

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها إنه "نظرًا إلى تطورات الأوضاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب التواجد بالقرب من أماكن التجمعات أو التظاهرات".

وأكد الخارجية الكويتية، على أهمية الالتزام التام بإرشادات وتعليمات السلطات المحلية، وضرورة التواصل الفوري مع سفارة دولة الكويت في طهران أو مع الجهات المختصة في وزارة الخارجية في حال حدوث أي طارئ، وذلك عبر أرقام الطوارئ التالية:

وأرفقت الخارجية الكويتية في بيانها أرقام طوارئ للتواصل مع السفارة في طهران:

رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في طهران:

+989919202356

رقم طوارئ وزارة الخارجية:

+965 159

+965 22225504