الكويت تحذر رعاياها في إيران: تجنبوا التواجد قرب أماكن التجمعات أو التظاهرات
بـ 75 جنيه .. شعبة الدواجن توضح السبب في ارتفاع الأسعار
السنغال تجتاز مالي وتنتظر الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار
نستعد بدنيًا.. تصريحات مدرب الجزائر قبل مواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
أستون فيلا وتوتنهام يتنافسان على ضم عمر مرموش
محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
أخبار العالم

الكويت تحذر رعاياها في إيران: تجنبوا التواجد قرب أماكن التجمعات أو التظاهرات

قسم الخارجي

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الجمعة بيانا طالبت فيه مواطنيها في إيران باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب التواجد بالقرب من أماكن التجمعات أو التظاهرات.

الجالية الكويتية في إيران

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها إنه "نظرًا إلى تطورات الأوضاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب التواجد بالقرب من أماكن التجمعات أو التظاهرات".

وأكد الخارجية الكويتية، على أهمية الالتزام التام بإرشادات وتعليمات السلطات المحلية، وضرورة التواصل الفوري مع سفارة دولة الكويت في طهران أو مع الجهات المختصة في وزارة الخارجية في حال حدوث أي طارئ، وذلك عبر أرقام الطوارئ التالية:

وأرفقت الخارجية الكويتية في بيانها أرقام طوارئ للتواصل مع السفارة في طهران:

رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في طهران:

+989919202356

رقم طوارئ وزارة الخارجية:

+965 159

+965 22225504

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

مصطفي بكري

مصطفى بكري: من يعملون حول الرئيس ميعرفوش طعم الراحة

السفير الصيني بالقاهرة

السفير الصيني بالقاهرة: العلاقات مع مصر تعيش أفضل مراحلها فى التاريخ

المشترى عملاق المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر

المشترى عملاق المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر.. هل يشكل خطر علينا

بالصور

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

