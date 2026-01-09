السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان

أكد رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة أنه أجرى زيارة إلى سجن النساء في أم درمان ووجه بالإفراج عن 400 نزيلة.

البرهان يزور سجن أم درمان

وقال رئيس المجلس السيادي السوداني "قمت اليوم بزيارة سجن النساء بأم درمان، ووجهت المختصين بالإفراج الفوري عن أربعمائة نزيلة، من بينهن أمهات محتجزات مع أطفالهن، مع إسقاط جميع الغرامات المتعلقة بالحق العام".

وأضاف البرهان: وجهت بإعادة التصنيف القانوني ومراجعة أوضاع المحتجزات بتهم التعاون مع الميليشيا، تسريعاً لإجراءات التقاضي وضماناً لحقوقهن، كذلك أصدرت توجيهاً بمراجعة شاملة للإجراءات القانونية ومنظومة العدالة، للتخفيف من آثار النزاع عليهن، وضمان تطبيق القانون بعدالة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا".