الرئيس الكولومبي يطلب من نظيرته الفنزويلية التعاون في مكافحة تهريب المخدرات

صرح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأنه طلب من الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز، التعاون في مكافحة تهريب المخدرات.

وقال في مؤتمر صحفي إن أمريكا اللاتينية يجب أن تدافع عن نفسها ضد أي جهة تزعزع استقرارها، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "وجهت الدعوة إلى الرئيسة الحالية لفنزويلا لكي نتمكن من العمل معًا لتحقيق هذا الهدف".

في سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح سابقًا بأن الحملة العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات، وهدد مرارًا وتكرارًا بتنفيذ عمليات ضد المهربين في كولومبيا أيضًا، وهو ما عارضه بيترو.

يوم الأربعاء، خفّت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وكولومبيا على ما يبدو بعد أن تحدث ترامب مع بيترو ودعاه إلى لقاء في البيت الأبيض "قريبًا".