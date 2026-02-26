أطيب الناس.. إبراهيم سعيد ينعى إسلام شقيق الفنانة زينة بكلمات مؤثرة

نعى الأعلامي إبراهيم سعيد هيما، إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، الذي وافته المُنية أول أمس الثلاثاء، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم سعيد : خالص عزائي لاسره الفنانه زينه

الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويصبر أسرته الكريمة اسلام كان شخصية طيبة ومن اطيب الناس،الله يرحمه دعواتكم له بالرحمه والمغفرة.

جنازة شقيق زينة

شُيع جثمان شقيق الفنانة زينة، أول أمس الثلاثاء، من مسجد "حسن الشربتلي" بالتجمع الخامس، في حضور مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على مواساة زينة، ومن بينهم طارق لطفي، ودنيا سمير غانم، وريم البارودي.

وأعلنت الفنانة زينة وفاة شقيقها إسلام، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، حيث كتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابنى وحبيبى وسندى فى الدنيا اللى مليش غيره بعد ربنا.. أخويا حبيبى إسلام رضا إسماعيل .