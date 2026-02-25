وزير البترول: خطة خمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات بالقطاع

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بصدد تنفيذ خطة متكاملة للخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع شركائه الأجانب، بهدف تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة إنتاج البترول والغاز.

تفاصيل خطة وزارة البترول للخمس سنوات القادمة

وأشار إلى أن الخطة تتضمن التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الخزانات، ورفع كفاءة الأداء، والوصول إلى موارد وطبقات جيولوجية يصعب الوصول إليها بالأساليب التقليدية، بما يحقق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج والاحتياطيات.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027 والموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ونوابه، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية، والمهندس ناصر اليافعي، رئيس شركة أركيوس إنرجي.

وأكد الوزير أهمية إعداد دراسات جدوى دقيقة لتحديد الفرص الواعدة لتكثيف أعمال الاستكشاف، بالتوازي مع تحديد التحديات ومعالجتها، وسرعة استغلال الفرص الاستثمارية ذات الجدوى المرتفعة. وشدد على أن خطة الوزارة تتبنى نهجًا مختلفًا يعتمد على أساليب مبتكرة للوصول إلى المكامن البترولية وتنفيذ عمليات الحفر، بما يسهم في تعزيز الاحتياطيات البترولية في مصر.

ومن جانبه، أعلن رئيس شركة أركيوس إنرجي اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل هارماتان بالبحر المتوسط، وبدء التنفيذ الفعلي لعمليات الحفر. كما أشار إلى تقدم أعمال الحفر الاستكشافي بحقل آتول في منطقة شمال دمياط البحرية، من خلال حفر بئر “آتول غرب”، مؤكدًا التزام الشركة بتكثيف أنشطتها في مصر والتوسع في محفظة أعمالها، واصفًا مشروع هارماتان بأنه مشروع استراتيجي مهم لمصر وللشركة.

وأشاد مدير عام إيني في مصر بالأداء المتميز للشركة الفرعونية في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث تم تسجيل 35 مليون ساعة عمل دون إصابات، إلى جانب الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الميثان، مؤكدًا التزام إيني الكامل بمشروعاتها الجديدة في البحر المتوسط.

كما أوضح رئيس شركة بي بي مصر أن الشركة تستهدف تنفيذ برنامج حفر يشمل ثلاث آبار استكشافية بمنطقة رأس البر، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشروعات الشركة في مصر.

واستعرض المهندس حسام زكي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، أهم مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام المالي الحالي، والمستهدفات المخططة للنصف الثاني، إضافة إلى موازنة العام المالي المقبل. وأوضح أن الشركة حققت متوسط إنتاج يومي يبلغ 76 ألف برميل مكافئ، بواقع 387 مليون قدم مكعب غاز و8740 برميل متكثفات يوميًا.

وأشار إلى اعتماد موازنة استثمارية طموحة للعام المالي القادم بقيمة 449 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات، في مقدمتها تنمية حقل غاز هارماتان بحفر بئرين كمرحلة أولى بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 150 مليون قدم مكعب غاز و3300 برميل متكثفات يوميًا، ترتفع إلى 200 مليون قدم مكعب غاز و4400 برميل متكثفات يوميًا.

وأضاف أن منطقة رأس البر تشهد حفر بئرين جديدين ووضعهما على خريطة الإنتاج، بما يعزز إنتاج الشركة في ضوء هذه المشروعات الواعدة. كما أشار إلى وجود فرص استكشافية واعدة في الطبقات العميقة بمنطقة شمال دمياط البحرية تقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب غاز، من أبرزها غرب آتول ILX، إلى جانب تقييم الجدوى الاستثمارية لفرص بينو وتورت بمنطقة رأس البر.

ولفت إلى نجاح الشركة في خفض غاز الشعلة بنسبة 82% منذ عام 2018، مع استهداف خفض الانبعاثات بنحو 23 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون خلال العام المالي الحالي.