وزير البترول يبحث مع رئيس كابريكورن البريطانية زيادة استثماراتها في مصر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد رفيع المستوى من شركة كابريكورن إنرجي البريطانية، ضمّ راندي نيلي، الرئيس التنفيذي للشركة، وجيوف بروبرت، رئيس العمليات، والدكتورة إلينور رولي، المدير العام لشركة كابريكورن مصر، وذلك لمتابعة أنشطة الشركة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، واستعراض خططها لزيادة معدلات الإنتاج.

في مستهل اللقاء، أشاد الوزير بالتزام الشركة تجاه أعمالها في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تمضي في تنفيذ مرحلة جديدة تستهدف تعزيز ثقة الشركاء وزيادة تدفق الاستثمارات، من خلال انتظام سداد المستحقات، وإتاحة بيانات جيولوجية محدثة، وطرح فرص استثمارية جديدة.

كما أشار الوزير إلى قرب الانتهاء من إعداد نماذج تعاقدية أكثر مرونة، تدعم تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وتوفر محفزات لزيادة إنتاج البترول، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وفقًا للخطة الخمسية المعتمدة.

من جانبه، أكد رئيس شركة كابريكورن إنرجي التزام الشركة بتعزيز استثماراتها في مناطق عملها لإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن التطور الذي يشهده قطاع الطاقة المصري، إلى جانب التعاون البنّاء مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول في تذليل التحديات، شجّع الشركة على تبني استراتيجية طويلة الأجل لمضاعفة حجم أعمالها في مصر، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والكفاءات البشرية المتميزة.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.