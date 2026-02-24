قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إعلامي ينعى شقيق زينة.. تفاصيل

زينه
زينه
باسنتي ناجي

نعى الإعلامي خالد الغندور إسلام رضا شقيق الفنانة زينه الذي توفي أمس أثر أزمة قلبية .

إسلام رضا

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إنا لله و إنا إليه راجعون وفاة  اسلام رضا اخو الصديقة و الفنانة زينة و أختها ياسمين و اتمني من الجميع الدعاء له بالمغفرة و الرحمة".

ويتصدر خبر وفاة شقيق الفنانة زينة، محركات البحث، والذي وافته المنية، بعد أزمة قلبية مفاجئة، وتوفي إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، فجر اليوم الثلاثاء، والذي اثار خبر وفاتة حالة واسعة من الحزن والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن حمادة رضا، شقيق الراحل، نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، حيث كتب إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا، في كلمات مؤثرة عكست حجم الصدمة والحزن داخل الأسرة.

سبب وفاه شقيق زينه.. فارق الحياة فجر الثلاثاء

وكشف مصدر لموقع صدى البلد أن سبب وفاة إسلام رضا تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ولم تتمكن أسرته من إسعافه.

وشيع جثمان الراحل اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، وسط حضور أفراد الأسرة والأقارب وعدد من الأصدقاء والمحبين، حيث خيمت أجواء الحزن والدعاء خلال مراسم الجنازة.

زينه إسلام رضا شقيق زينه

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

أحمد موسى

أين كنتم ومدينة الإنتاج محاصرة.. رسالة حادة من أحمد موسى لنائبة

الراقصة دينا

دينا: لن أوقف أكاديمية الرقص حتى لو ارتديت الحجاب

أرملة وائل الإبراشي

هل في خطأ طبي.. أرملة وائل الإبراشي تعلن مفاجأة جديدة عن نقله من مستشفى لأخرى

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

