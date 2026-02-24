إعلامي ينعى شقيق زينة.. تفاصيل

نعى الإعلامي خالد الغندور إسلام رضا شقيق الفنانة زينه الذي توفي أمس أثر أزمة قلبية .

إسلام رضا

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إنا لله و إنا إليه راجعون وفاة اسلام رضا اخو الصديقة و الفنانة زينة و أختها ياسمين و اتمني من الجميع الدعاء له بالمغفرة و الرحمة".

ويتصدر خبر وفاة شقيق الفنانة زينة، محركات البحث، والذي وافته المنية، بعد أزمة قلبية مفاجئة، وتوفي إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، فجر اليوم الثلاثاء، والذي اثار خبر وفاتة حالة واسعة من الحزن والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن حمادة رضا، شقيق الراحل، نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، حيث كتب إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا، في كلمات مؤثرة عكست حجم الصدمة والحزن داخل الأسرة.

سبب وفاه شقيق زينه.. فارق الحياة فجر الثلاثاء

وكشف مصدر لموقع صدى البلد أن سبب وفاة إسلام رضا تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ولم تتمكن أسرته من إسعافه.

وشيع جثمان الراحل اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، وسط حضور أفراد الأسرة والأقارب وعدد من الأصدقاء والمحبين، حيث خيمت أجواء الحزن والدعاء خلال مراسم الجنازة.