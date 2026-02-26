قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

استعدادات مكثفة لشباب الفراعنة لمواجهة العراق

منتخب الشباب
منتخب الشباب
رباب الهواري

يواصل المنتخب الوطني للشباب مواليد 2007، بقيادة المدير الفني وائل رياض، تدريباته المكثفة استعدادًا للقاء الودي الثاني أمام نظيره العراقي، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. 

ويهدف الجهاز الفني من هذه المواجهة الختامية إلى الوصول لأقصى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، بالإضافة إلى الاستقرار على التشكيل الأساسي للمنتخب قبل بداية مشوار التصفيات الرسمي، لضمان تقديم مستوى يليق بالكرة المصرية.
 

التعادل الإيجابي في المواجهة الأولى

شهدت المباراة الودية الأولى بين المنتخبين، التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ندية كبيرة بين الفريقين.

 وتمكن منتخبنا الوطني من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب محمد حمد، قبل أن يدرك المنتخب العراقي التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1. وقد أظهرت المواجهة أفضلية فنية واضحة للمنتخب المصري، رغم انتهاء النتيجة بالتعادل الإيجابي، مما منح الجهاز الفني فرصة لمراجعة أداء اللاعبين والوقوف على نقاط القوة والضعف.

تجربة اللاعبين والجمل التكتيكية

حرص الجهاز الفني لشباب الفراعنة خلال اللقاء الأول على تجربة عدد كبير من اللاعبين، بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية. كما تم تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي تم التدرب عليها خلال المعسكر، لتقييم مدى فعالية الخطط والاستراتيجيات قبل مواجهة العراق مرة أخرى. ويركز الجهاز على تطوير الانسجام بين اللاعبين وضمان الالتزام بالتعليمات الفنية، ليكون المنتخب جاهزًا تمامًا للمنافسة في التصفيات القارية المقبلة.

هدف المواجهة الثانية

تأتي المباراة الودية الثانية بمثابة فرصة أخيرة للجهاز الفني لمراجعة التشكيل والخطط، وضبط الجوانب الفنية والبدنية، قبل الانطلاق في التصفيات الرسمية. ويأمل الجهاز في تحقيق أفضل استعداد ممكن للمنتخب، لضمان ظهور شباب الفراعنة بمستوى مشرف يليق بتاريخ الكرة المصرية.


 

