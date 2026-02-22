منتخب الشباب يواصل استعداداته للعراق بدعم كامل من اتحاد الكرة

يواصل منتخب مصر، مواليد 2007 تدريباته الجادة داخل مركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعداد لمواجهتي العراق الوديتين يومي 24 و28 من الشهر الحالي، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة وائل رياض.

وشهد المران اليوم، حضور محمد أبوحسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، بالإضافة إلى عصام الحضري، مدير إدارة مدربي حراس المرمى، في رسالة واضحة تعكس اهتمام مجلس الإدارة بمنتخبات الناشئين والشباب ودعمها الكامل.

وحرص محمد أبوحسين على توجيه كلمة للاعبين قبل انطلاق المران، أكد خلالها أن مجلس الإدارة يضع المنتخب ضمن أولوياته، ويوفر كل سبل الدعم الفني والإداري من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على أن المرحلة الحالية، تمثل خطوة مهمة في بناء جيل جديد يخدم الكرة المصرية لسنوات مقبلة.

ومن جانبه، رحب الدكتور مصطفى عزام بالفريق داخل “بيت الكرة المصرية” بمركز المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن الاتحاد يوفر بيئة احترافية متكاملة تساعد اللاعبين على التركيز الكامل داخل الملعب، وتنفيذ البرنامج الفني الموضوع بدقة.

ووعد وائل رياض، المدير الفنى للمنتخب بأن الفريق سيكون عند حسن الظن به، وأنه سيكون إضافة قوية للمنتخبات الوطنية في الدورة الأوليمبية بلوس أنجلوس 2028 وأيضاً المنتخب الاول.