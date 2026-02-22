قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشباب يواصل استعداداته للعراق بدعم كامل من اتحاد الكرة

منتخب الشباب
منتخب الشباب
حسام الحارتي

يواصل منتخب مصر، مواليد 2007 تدريباته الجادة داخل مركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعداد لمواجهتي العراق الوديتين يومي 24 و28 من الشهر الحالي، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة وائل رياض.

وشهد المران اليوم، حضور محمد أبوحسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، بالإضافة إلى عصام الحضري، مدير إدارة مدربي حراس المرمى، في رسالة واضحة تعكس اهتمام مجلس الإدارة بمنتخبات الناشئين والشباب ودعمها الكامل.

وحرص محمد أبوحسين على توجيه كلمة للاعبين قبل انطلاق المران، أكد خلالها أن مجلس الإدارة يضع المنتخب ضمن أولوياته، ويوفر كل سبل الدعم الفني والإداري من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على أن المرحلة الحالية، تمثل خطوة مهمة في بناء جيل جديد يخدم الكرة المصرية لسنوات مقبلة.

ومن جانبه، رحب الدكتور مصطفى عزام بالفريق داخل “بيت الكرة المصرية” بمركز المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن الاتحاد يوفر بيئة احترافية متكاملة تساعد اللاعبين على التركيز الكامل داخل الملعب، وتنفيذ البرنامج الفني الموضوع بدقة.

ووعد وائل رياض، المدير الفنى للمنتخب بأن الفريق سيكون عند حسن الظن به، وأنه سيكون إضافة قوية للمنتخبات الوطنية في الدورة الأوليمبية بلوس أنجلوس 2028 وأيضاً المنتخب الاول.

منتخب مص المنتخبات الوطني الاتحاد المصري لكرة القدم ة مدربي حراس المرمى محمد أبوحسين الدكتور مصطفى عزام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ترشيحاتنا

سيف زاهر

سيف زاهر: سمير زاهر أسطورة لن تتكرر.. والنجاح يُثبت نفسه بالسنوات

محمد صلاح

سيف زاهر : صلاح لن يلعب للأهلي أو الزمالك.. اعتزاله يجب أن يكون كبيرًا

سيف زاهر

سيف زاهر: زمن شحاتة كان مليئًا بالنجوم.. واليوم نفتقد كثافة الاختيارات

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد