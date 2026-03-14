قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سقوط الأمطار في العيد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية برمضان

محمد غالي

نشطت موجة للرياح محمله بالرمال والأتربة في عدد كبير من المحافظات، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية وظهور أجواء محملة بالاتربة في عدة مناطق، والتي من جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية الحالية، إلى جانب توقعات تحسن الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث امتد تأثير العاصفة الترابية من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وصولا إلى مناطق شمال وجنوب الصعيد، إضافة إلى شبه جزيرة سيناء ومنطقة خليج السويس، مع بدء تأثر محافظة أسوان بنشاط الرياح تدريجيا.

وأكدت الهيئة أن تحسنا تدريجيا في الأحوال الجوية متوقع مع نهاية اليوم، حيث من المنتظر أن تنخفض سرعة الرياح تدريجيا، ما يسهم في تحسن مستوى الرؤية الأفقية وانحسار الأتربة المثارة خلال ساعات المساء.

وسجلت عدة مناطق منذ الصباح نشاطا ملحوظا في حركة الرياح، ما تسبب في أجواء مغبرة وانخفاض الرؤية في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وسيناء ومدن القناة، إضافة إلى مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الجوية تتزامن أيضا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة على السواحل الشمالية الغربية، حيث توجد فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بينما قد تشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر فرصا لسقوط أمطار خفيفة بشكل متفرق.

وفي ظل هذه الأجواء، وجهت هيئة الأرصاد عدة تحذيرات للمواطنين، شملت ضرورة الابتعاد عن المباني المتهالكة واللوحات الإعلانية الكبيرة، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار وأعمدة الإنارة، مع القيادة بحذر شديد على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

نصائح مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

كما نصحت مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل للحد من تأثير الأتربة العالقة في الهواء على الجهاز التنفسي.

وأكد خبراء الأرصاد أن الساعات المقبلة ستظل حاسمة مع استمرار نشاط الرياح في بعض المناطق قبل تحسن الطقس تدريجيا مع اقتراب المساء، مع أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات المستمرة لحالة الطقس في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام.

التوقعات الأولية لحالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر

تشير التوقعات الأولية لحالة الطقس خلال إجازة العيد إلى احتمالية عودة التقلبات الجوية بدءا من يوم الأربعاء المقبل، بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وفقا لتصريحات الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت أن المؤشرات الحالية ترجح فرص سقوط أمطار على عدد من المناطق بالتزامن مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح، لافتة إلى أن المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط قد تشهد فرصا أكبر لهطول الأمطار مقارنة ببقية المناطق.

وأضافت أن بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر قد تسجل طقسا أفضل نسبيا خلال أيام العيد، في حين قد تتأثر سواحل البحر المتوسط بنشاط الرياح مع احتمالات لسقوط أمطار.

وأشارت إلى أن المحافظات الواقعة في المناطق الداخلية قد تكون خيارا مناسبا نسبيا للراغبين في القيام برحلات خلال هذه الفترة، مع ضرورة متابعة التحديثات اليومية الخاصة بحالة الطقس.

