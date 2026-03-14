بسبب الطقس السيئ.. تفاصيل سقوط ضحيتين في الغربية وأخرى بالإسكندرية

تسبب الطقس السيئ الذى تشهده البلاد في وفاة سخصين في الغربية أثناء مرورهما في الشوارع وموت فتاة في الإسكندرية..

الضحية الأولى

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل وفاة مواطن في نهاية العقد الرابع من عمره إثر سقوط لافتة إعلانية كبري مما دفع المارة إلي تغطية جثمانه بأوراق الجرائد وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة مواطن في العقد الرابع من عمره بسبب سقوط لافتة إعلانية كبري بمنطقة البسينه بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المدعو "م.ن" الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الضحية الثانية

شهد طريق الزراعي "سبرباي _ طنطا" بمحافظة الغربية، منذ قليل، واقعة وفاة مسن إثر سقوط نخلة نتيجة الطقس السيئ وهبوب عواصف ترابية.

تم الدفع بسيارة إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تفاصيل الواقعة



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة مسن إثر سقوط نخلة بسبب سوء الطقس بنطاق قرية سبرباي بدائرة مركز طنطا.



تحرك عاجل



انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى المنشاوي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الاسكندرية

تلقى مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار كائن بشارع القاضي الفاضل رقم 3 بنطاق حي غرب.

وعلى الفور، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بالتوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وحماية المارة.

وتبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 134 لسنة 2019، فيما أسفر سقوط أجزاء من العقار عن وفاة طفل وإصابة سيدة تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بوضع حواجز بمحيط العقار لحماية المواطنين والمارة، وجارٍ التعامل مع الأجزاء التي تمثل خطورة بالعقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها حفاظًا على السلامة العامة.