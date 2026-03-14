الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بسبب الطقس السيئ.. تفاصيل سقوط ضحيتين في الغربية وأخرى بالإسكندرية

اللافتة التى سقطت
تسبب الطقس السيئ الذى تشهده البلاد في وفاة سخصين في الغربية أثناء مرورهما في الشوارع وموت فتاة في الإسكندرية..

الضحية الأولى

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل وفاة مواطن في نهاية العقد الرابع من عمره إثر سقوط لافتة إعلانية كبري مما دفع المارة إلي تغطية جثمانه بأوراق الجرائد وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة مواطن في العقد الرابع من عمره بسبب سقوط لافتة إعلانية كبري بمنطقة البسينه بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المدعو "م.ن" الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام .

 

نقل الضحية 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الضحية الثانية

شهد طريق الزراعي "سبرباي _ طنطا" بمحافظة الغربية، منذ قليل، واقعة وفاة مسن إثر سقوط نخلة نتيجة الطقس السيئ وهبوب عواصف ترابية.

تم الدفع بسيارة إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


تفاصيل الواقعة 


تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة مسن إثر سقوط نخلة بسبب سوء الطقس بنطاق قرية سبرباي بدائرة مركز طنطا.


تحرك عاجل

 
انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى المنشاوي.


وفاة ثاني ضحية 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الاسكندرية

تلقى مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار كائن بشارع القاضي الفاضل رقم 3 بنطاق حي غرب.

وعلى الفور، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بالتوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وحماية المارة.

وتبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 134 لسنة 2019، فيما أسفر سقوط أجزاء من العقار عن وفاة طفل وإصابة سيدة تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بوضع حواجز بمحيط العقار لحماية المواطنين والمارة، وجارٍ التعامل مع الأجزاء التي تمثل خطورة بالعقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها حفاظًا على السلامة العامة.

الطقس السيئ رياح شديدة الاسكندرية الغربية سقوط ضحايا

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

أستاذ تفسير: نحذر من اقتطاع آيات القرآن من سياقها ومحاولة تفسيرها بشكل منفصل

المفتي: دعوة المظلوم حق ولا حرج عليه والله مستجيب له لا محالة

مفتي الجمهورية: الشماتة في الموت تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

طريقة عمل برياني الفراخ في البيت.. زي المطاعم

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

