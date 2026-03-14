انقطاع الكهرباء عن قرى مركز المحلة بسبب الطقس السيئ والعواصف الترابية

شهدت قرى مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من العزب والقري المجاورة لها بسبب سوء أحوال الطقس والعواصف الترابية الأمر الذي تسبب ارتباك الحياة المعيشية للمواطنين طوال 24 ساعة الأخيرة .

انقطاع الكهرباء



وتلقت غرفة العمليات والطوارىء بديوان محافظة الغربية استغاثات حول انقطاع التيار الكهربائي بعدد من فري مركز المحلة والمراكز المجاورة .

تحرك تنفيذي عاجل



كما وجهت محافظة الغربية برئاسة اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بالضرورة الدفع بفرق صيانه فورية وإعادة توصيل التيار الكهربائي لتأمين ارواح وحياة مواطني قري ومراكز المحافظة .

