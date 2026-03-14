رغم سوء حاله الطقس..ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أنه رغم سوء حاله الطقس ، ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10678 طن تشمل 5417 طن يوريا و 350 طن علف بنجر و 4911 طن بضائع متنوعة .



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22901 طن تشمل : 5406 طن قمح و 9680 طن خردة و 1075 طن حديد و 2800 طن ذرة و 1363 طن خشب زان و 2577 طن بضائع متنوعة.

بينما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 430 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 381 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3607 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46667 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 44848 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3708 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و أسيوط ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3120 حركة .



وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 5384 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و موصلات كهربائية و قطاعات حديد و أقمشة و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و أوتوبيسات و عدادات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا– سلوفيكيا - فرنسا – رومانيا – المجر – النمسا – بلجيكا – بولندا .