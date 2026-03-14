أول تعليق من محمود حجازي بعد أزمته مع طليقته .. خاص

في أول تعليق له بعد أزمته الأخيرة مع طليقته، كشف الفنان محمود حجازي تفاصيل موقفه الحالي، مؤكدًا أن القضية ما زالت في مراحلها القانونية ولم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وقال حجازي في تصريحات خاصة لـموقع صدى البلد الإخباري إنه ما زال هناك استئناف في القضية، معربًا عن تفاؤله الكبير بأن يحمل القادم الخير، مضيفًا: "الحمد لله، لسه في استئناف، وأنا متفائل والله، والخير من عند ربنا".

وأشار إلى أنه يفضل في الوقت الحالي ترك الأمور تأخذ مجراها القانوني، معتمدًا على إيمانه بأن العدالة ستظهر في النهاية.

وتأتي هذه التصريحات بعد الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية حول أزمته مع طليقته، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين.