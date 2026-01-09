غدا.. قطع المياه عن قرية البراجيل لربط خط مياه الشرب الجديد لتحسين مستوى الخدمة

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقطع المياه عن قرية البراجيل لمدة 5 ساعات، اعتبارا من الساعة 1 من صباح غد السبت، 10- 1- 2026 وحتى الساعة 6 من صباح اليوم ذاته.

وتوضح محافظة الجيزة، أن الشركة أرجعت سبب قطع المياه؛ إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على الخط القائم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالمنطقة لتحسين مستوى الخدمة.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة، توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها؛ يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.