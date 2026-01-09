محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجي لمدينة الجيزة .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن اعتماد المخططات التفصيلية للأحياء المشار إليها يأتي في إطار جهود الدولة في تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008 .

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط والتنمية العمرانية مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تحظى برعاية واهتمام بالغ من القيادة السياسية لما لها من أهمية في توفير حياة أفضل للمواطنين .

وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ المخططات وفقًا للمعايير والأسس المعتمدة مشددًا على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المخططات التفصيلية كل فيما يخصه .