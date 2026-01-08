نقل 7 من القيادات.. محافظ الجيزة يعيد ترتيب حي الهرم من جديد

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بإعادة ترتيب القيادات داخل حي الهرم، من خلال نقل 7 موظفين من قيادات حي الهرم، وإنهاء تكليفهم، ونقلهم لعدد من مراكز ومدن المحافظة.

حيث شمل القرار، رقم 41 لسنة 2026، استبعاد أکرم حسن أحمد محمد، من نائب رئيس حي الهرم للقطاع الشمالي ونقله للوحدة المحلية بمركز ومدينة العياط، وكذلك نقل أحمد عاطف عبد الشكور، مدير التنظيم بحى الهرم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

كما تضمن القرار إنهاء تكليف مهند محمد ماهر فرید مهندس التنظيم ومسئول القطاع بحي الهرم، ونقله للعمل بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أطفيح، فيما جرى استبعاد حسن عاصم حسن فني التنظيم بالحي، ونقله للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر، وكذلك إنهاء تكليف خالد جلال يوسف مدير المتابعة الميدانية بحي الهرم ونقله للوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، فيما تم نقل محمود عبد السميع محمد عبد السميع، مدير الإشغالات بحي الهرم، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

وكذلك تم نقل محسن محمد عبد العزيز، سكرتير حي الهرم، للعمل كسكرتير حي المنيرة الغربية، بينما تم تعيين سامح محمد ذكي درة، للعمل بدلا منه، حيث تم نقله من عمله كسكرتير للمنيرة الغربية.

كان قد أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإجراء حركة تكليفات محدودة في القيادات المحلية وذلك في إطار دعم منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء بالأحياء والمراكز .

ضم قرار محافظ الجيزة تكليف السيد طه عبد الصادق رئيسًا لحي العجوزة و اللواء زكي ممدوح سلام رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة و اللواء أحمد ثابت رئيسًا لحي الهرم .

وأكد محافظ الجيزة أن الحركة تستهدف تعزيز الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم وفي اطار التدوير الوظيفي الدوري للقيادات بالأحياء والمراكز والمدن.